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В Израиле

"Ликуд" и "Кахоль Лаван" начинают переговоры о создании правительства национального единства

время публикации: 23 сентября 2019 г., 22:29 | последнее обновление: 23 сентября 2019 г., 23:56 блог версия для печати фото
В резиденции президента завершилась встреча Нетаниягу и Ганца
В резиденции президента завершилась встреча Нетаниягу и Ганца
В резиденции президента завершилась встреча Нетаниягу и Ганца

В резиденции президента завершилась встреча премьер-министра и лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаниягу с главой блока "Кахоль Лаван" Бени Ганцем.

Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Президент Реувен Ривлин, ставший инициатором встречи лидеров двух крупнейших парламентских фракций, спустя час после начала беседы вышел, оставив Ганца и Нетаниягу с глазу на глаз.

"Сегодня вечером мы сделали значительный шаг вперед. Совместное и справедливое правительство возможно. Оно может и должно отвечать потребностям различных слоев общества. Сейчас не время для упрямства", - сказал президент.

После завершения встречи премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц опубликовали совместное заявление. "В связи с обращением президента страны Реувеена Ривлина, глава правительства Биньямин Нетаниягу и лидер партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц побеседовали о путях продвижения единства в народе Израиля и договорились, что главы рабочих групп – Ярив Левин и Йорам Трубович – встретятся уже завтра для того, чтобы начать переговоры. Президент пригласил Ганца и Нетаниягу на дополнительную встречу вечером 25 сентября".

Позднее премьер-министр побеседовал по телефону с главами правых и ультраортодоксальных партий, входящих в блок, созданный сразу после выборов. По словам Нетаниягу, встреча с Ганцом носила деловой характер. Нетаниягу сказал своим правым и религиозным партнерам, что ведет переговоры от имени всего правого блока и остается верен обещаниям, которые дал им.

В свою очередь, Бени Ганц направил обращение депутатам фракции. "В ходе встречи я разъяснил, что путь к единству пролегает через суть обсуждаемых вопросов, через выполнение обещаний, которые мы дали избирателям. Народ проголосовал за перемены в обществе, и мы не собираемся отказываться от нашего первенства, от наших принципов, от наших партнеров на этом пути", - подчеркнул он. В настоящий момент есть два серьезных препятствия на пути к созданию правительства национального единства: тот факт, что Нетаниягу представляет не только "Ликуд", но и правые и ультраортодоксальные партии, а также отсутствие почвы для соглашения о порядке ротации. Шансы на формирование правительства национального единства оцениваются как невысокие.

Ранее в канцелярии Ривлина завершились консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет 22-го созыва.

55 депутатов порекомендовали на пост премьер-министра Биньямина Нетаниягу, 54 – Бени Ганца. Трое депутатов от БАЛАД, входящие в состав Объединенного арабского списка, заявили, что не поддерживают Ганца. Партия НДИ не поддержала ни одного из кандидатов.

Партии "Ямина" и "Яадут а-Тора" порекомендовали Биньямина Нетаниягу. Бывшая министр юстиции Айелет Шакед, возглавлявшая делегацию партии "Ямина", заявила, что президент сейчас должен исполнять и роль воспитательницы в детском саду. "Во многом от вас сейчас зависит, кто станет премьер-министром Израиля", – сказала она. Она добавила, что, если полномочия формирования правительства будут возложены на Бени Ганца, представители правого блока примут решение о своих дальнейших шагах.

Ранее публиковалась информация, согласно которой представители "Ямина" отклонили просьбу представителей "Ликуда" не рекомендовать Нетаниягу, чтобы избавить его от необходимости первым пытаться сформировать коалицию.

Блок "Яадут а-Тора" также порекомендовал Нетаниягу. Глава блока Яаков Лицман заявил, что вето на любой союз с Яиром Лапидом остается и останется в силе.

Партии "Авода-Гешер" и "Демократический лагерь" порекомендовали Бени Ганца.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 сентября 2019 г.
Ривлин завершил беседы с представителями партий
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 сентября 2019 г.
"Яадут а-Тора" и "Ямина" порекомендовали Биньямина Нетаниягу на пост главы правительства
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 сентября 2019 г.
Объединенный арабский список: наша рекомендация в пользу Ганца не включает БАЛАД
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 сентября 2019 г.
"Кахоль Лаван" и "Ликуд" не хотят приступать к формированию коалиции





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