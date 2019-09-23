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23 сентября 2019 г.
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В Израиле

Ривлин завершил беседы с представителями партий

время публикации: 13:24 | последнее обновление: 14:19 блог версия для печати фото
Реувен Ривлин на встрече с делегацией "Демократического лагеря". 23 сентября 2019 года
Реувен Ривлин на встрече с делегацией Объединенного арабского списка
Реувен Ривлин на встрече с делегацией "Кахоль Лаван"
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В канцелярии президента Израиля Реувена Ривлина завершились консультации главы государства с представителями партий, прошедших в Кнессет 22-го созыва.

55 депутатов порекомендовали на пост премьер-министра Биньямина Нетаниягу, 54 – Бени Ганца. Трое депутатов от БАЛАД, входящие в состав Объединенного арабского списка, заявили, что не поддерживают Ганца. Партия НДИ не поддержала ни одного из кандидатов.

Партии "Ямина" и "Яадут а-Тора" порекомендовали Биньямина Нетаниягу. Бывшая министр юстиции Айелет Шакед, возглавлявшая делегацию партии "Ямина", заявила, что президент сейчас должен исполнять и роль воспитательницы в детском саду. "Во многом от вас сейчас зависит, кто станет премьер-министром Израиля", – сказала она. Она добавила, что, если полномочия формирования правительства будут возложены на Бени Ганца, представители правого блока примут решение о своих дальнейших шагах.

Ранее публиковалась информация, согласно которой представители "Ямина" отклонили просьбу представителей "Ликуда" не рекомендовать Нетаниягу, чтобы избавить его от необходимости первым пытаться сформировать коалицию.

Блок "Яадут а-Тора" также порекомендовал Нетаниягу. Глава блока Яаков Лицман заявил, что вето на любой союз с Яиром Лапидом остается и останется в силе.

Партии "Авода-Гешер" и "Демократический лагерь" порекомендовали Бени Ганца.

После завершения консультаций, президент Ривлин официально пригласил Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца на встречу вечером 23 сентября. К настоящему моменту только Нетаниягу дал ответ, заявив, что примет участие во встрече.

Напомним, что на сегодня также запланирована встреча Бени Ганца с Авигдором Либерманом.

Вскоре после завершения консультаций в Кнессете состоялось заседание фракции "Ликуд". Открывая заседание, Нетаниягу заявил: "Давайте говорить начистоту. Мы хотели создать правое правительство, но, к сожалению, избиратели не дали нам достаточно мандатов. Ганц хотел создать правительство другого лагеря. Но и у него нет достаточно мандатов. Единственное правительство, которое можно создать – это правительство национального единства на широкой основе. Без бойкотов".

25 сентября президент Ривлин примет решение, на кого возложить формирование правительства. Для выполнения этой задачи кандидат получит 28 дней. 23 октября истечет первый срок, и скорее всего, кандидат попросит президента о еще 14 днях. Ранее Реувен Ривлин заявлял, что предоставление дополнительного времени не является автоматическим, но скорее всего не откажет. 6 ноября истечет срок, отведенный первому кандидату, и три дня спустя мандат перейдет к конкуренту. У того будут лишь 28 дней, и 7 декабря истечет отведенный и ему срок. После этого депутаты получат три недели, в ходе которых они смогут порекомендовать любого из них, имеющего поддержку 61 парламентария. Судя по всему, именно в эти три недели и решится судьба коалиционных переговоров.

Если правительство сформировать не удастся, то 28 декабря Кнессет будет автоматически распущен, а выборы в парламент 23-го созыва состоятся 31 марта 2020 года.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 сентября 2019 г.
Объединенный арабский список: наша рекомендация в пользу Ганца не включает БАЛАД
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 сентября 2019 г.
"Яадут а-Тора" и "Ямина" порекомендовали Биньямина Нетаниягу на пост главы правительства
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 сентября 2019 г.
"Кахоль Лаван" и "Ликуд" не хотят приступать к формированию коалиции





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Понедельник, 23 сентября 2019 г.
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