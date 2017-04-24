24 апреля 2017 г.
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В Израиле

Минфин и "Гистадрут" достигли соглашения. Забастовка отменена

время публикации: 17:49 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати фото
Минфин и "Гистадрут" достигли соглашения. Забастовка отменена
Минфин и "Гистадрут" достигли соглашения. Забастовка отменена
Минфин и "Гистадрут" достигли соглашения. Забастовка отменена

После многочасовых переговоров, посвященных кризису в Управлении и Корпорации телерадиовещания, министерство финансов и "Гистадрут" пришли к соглашению. Таким образом, бессрочная забастовка в общественном секторе, которая должна была начаться утром 25 апреля, отменена.

Причиной конфликта была дальнейшая судьба 170 сотрудников Управления гостелерадиовещания. По информации сайта Ynet, стороны договорились, что 65% сотрудников Управления гостелерадиовещания будут переведены на работу в Корпорацию телерадиовещания, около 100 оставшихся сотрудников будут трудоустроены в государственных структурах. Радиостанция "Решет Бет" передала, что минфин обязался трудоустроить всех работников в возрасте от 40 до 50 лет на вакантные должности в госструктурах.

За время нахождения во главе "Гистадрута" Ави Нисанкорен уже шесть раз объявлял о всеобщей забастовке, однако каждый раз стороны договаривались до истечения срока ультиматума.

Вместе с тем, обозреватели отмечали, что на этот раз вероятность забастовки выше чем обычно, поскольку через три недели Нисанкорену предстоят выборы, на которых ему противостоит Шели Яхимович.

После того, как было объявлено об отмене забастовки, Яхимович заявила, что причина для стачки была надуманной и ни один человек не верил, что она состоится.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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