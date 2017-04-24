24 апреля 2017 г.
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В Израиле

Йом а-Шоа для каждого из нас. Опрос NEWSru.co.il

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:01 блог версия для печати фото
Йом а-Шоа для каждого из нас. Опрос NEWSru.co.il
Йом а-Шоа для каждого из нас. Опрос NEWSru.co.il
Йом а-Шоа для каждого из нас. Опрос NEWSru.co.il

28 числа еврейского месяца нисан (23-24 апреля 2017 года) в Израиле и за рубежом отмечают День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки (Йом а-Шоа). В этом году церемонии проходят под девизом "Напомнить черты их лиц".

В этот день редакция NEWSru.co.il просит читателей рассказать о том, что значит Йом а-Шоа для них лично и для их семьи. Мы проводим опрос, а также просим присылать в редакцию рассказы о том, что происходило с их семьями или с ними самими в годы Холокоста. Некоторые из этих воспоминаний мы опубликуем.

- Йом а-Шоа для каждого из нас. Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 16 вопросов)

Просим вас присылать свои рассказы на адрес newsru_israel@newsru.co.il.

Напоминаем, что сотрудниками мемориального комплекса "Яд ва-Шем" создана русскоязычная версия центральной базы данных имен жертв Шоа. Эта база продолжает пополняться новыми именами, в ней можно найти информацию о погибших родственниках. Если сведений о известных вам случаях гибели евреев в годы Холокоста нет в этой базе, вы можете заполнить лист свидетельских показаний, чтобы сохранить память о погибших для будущих поколений.

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Понедельник, 24 апреля 2017 г.
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