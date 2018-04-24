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В Израиле

Завершена операция по наведению порядка в Абу Дисе

время публикации: 07:31 | последнее обновление: 08:59 блог версия для печати фото
Операция в Абу Дисе
Операция в Абу Дисе
Операция в Абу Дисе
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В ночь на вторник, 24 апреля, завершилась двухдневная операция по наведению порядка в Абу Дисе, арабском пригороде Иерусалима, в которой принимали участие значительные силы пограничной полиции (МАГАВ) и армии.

Как сообщает пресс-служба МАГАВ, операция была начата 22 апреля в связи с неоднократными попытками нарушения целостности заградительных сооружений в районе Абу Диса. Местные жители попытались воспрепятствовать ремонтным работам. Возникли три очага массовых беспорядков. Пограничники и военные были вынуждены применять средства для разгона толпы.

По состоянию на утро 24 апреля, порядок в Абу Дисе восстановлен. Арестованы двое главных подстрекателей.

Во время проведения операции по наведению порядка в Абу Дисе, помимо прочего, был обнаружен тайник, в котором хранились самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав" и боеприпасы к нему. Кроме того, были найдены самодельное взрывное устройство трубчатого типа, несколько бутылок с зажигательной смесью и петарды. Задержаны четверо подозреваемых в незаконном изготовлении и хранении оружия.

Полиция также обнаружила в Абу Дисе украденный ранее на израильской территории мотоцикл. Поскольку не исключалось, что транспортное средство заминировали, для его осмотра был использован специальный робот.

Примечательно, что "Палестинский информационный центр", связанный с ХАМАСом, в воскресенье и в понедельник сообщал о беспорядках в Абу Дисе и столкновениях с израильской армией и полицией, а также о десятках пострадавших. Однако пресс-службы полиции и ЦАХАЛа не давали по этому поводу никаких комментариев до завершения операции.



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Вторник, 24 апреля 2018 г.
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