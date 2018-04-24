Израиль остановил насильственную депортацию нелегалов из Африки

Во вторник, 24 апреля, государственная прокуратура от имени правительства уведомила Высший суд справедливости: поскольку нет страны готовой принять насильственно выдворяемых из Израиля граждан Судана и Эритреи, депортация нелегалов приостановлена.

"На данном этапе невозможно осуществить насильственную депортацию в третью страну и, соответственно, не будут выдаваться новые постановления о депортации. Все старые постановления, обязывающие получателя покинуть Израиль в указанный срок, по рекомендации юридического советника правительства отменены", - говорится в ответе, переданном в БАГАЦ.

Государство также уведомило БАГАЦ, что статус людей, срок разрешения которых истек, будет продлеваться каждые 60 дней, как это было до принятия закона о депортации мигрантов из стран Африки.

Вместе с тем, государство уведомило суд, что Управление регистрации населения при МВД продолжит работать с гражданами Судана и Эритреи, убеждая их добровольно покинуть Израиль. Уганда и Руанда по-прежнему готовы принять у себя лиц, покидающих Израиль добровольно. По данным МВД, с 8 по 24 апреля 16 граждан Эритреи и Судана добровольно выехали в Уганду.

Отметим, что 2 апреля глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что Израиль пришел к соглашению с агентством ООН по делам беженцев о депортации из страны 16 тысяч африканских нелегалов. Агентство ООН было готово обеспечить выезд тысяч нелегалов в западные страны. Израиль со своей стороны обязывался предоставить остальным нелегалам временный вид на жительство сроком на пять лет.

Этот договор был раскритикован коалиционными партнерами "Ликуда" и активистами правозащитных движений в южном Тель-Авиве. И уже на следующий день Биньямин Нетаниягу сообщил об отмене соглашения с агентством ООН.

Вместе с тем, израильские СМИ сообщили, что правительство намерено обойти запрет Высшего суда справедливости на принудительную депортацию с помощью поправок в Основной закон, регулирующих всю систему иммиграции.

Вечером 24 апреля стало известно о встрече главы правительства Биньямина Нетаниягу и главы министерства внутренних дел Арье Дери, на которой они договорились начать подготовку к повторному открытию центра временного содержания для нелегалов из стран Африки, в том числе и лагеря "Холот".