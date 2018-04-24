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В Израиле

Израиль остановил насильственную депортацию нелегалов из Африки

время публикации: 18:57 | последнее обновление: 19:31 блог версия для печати фото
Израиль остановил насильственную депортацию нелегалов из Африки
Израиль остановил насильственную депортацию нелегалов из Африки
Израиль остановил насильственную депортацию нелегалов из Африки

Во вторник, 24 апреля, государственная прокуратура от имени правительства уведомила Высший суд справедливости: поскольку нет страны готовой принять насильственно выдворяемых из Израиля граждан Судана и Эритреи, депортация нелегалов приостановлена.

"На данном этапе невозможно осуществить насильственную депортацию в третью страну и, соответственно, не будут выдаваться новые постановления о депортации. Все старые постановления, обязывающие получателя покинуть Израиль в указанный срок, по рекомендации юридического советника правительства отменены", - говорится в ответе, переданном в БАГАЦ.

Государство также уведомило БАГАЦ, что статус людей, срок разрешения которых истек, будет продлеваться каждые 60 дней, как это было до принятия закона о депортации мигрантов из стран Африки.

Вместе с тем, государство уведомило суд, что Управление регистрации населения при МВД продолжит работать с гражданами Судана и Эритреи, убеждая их добровольно покинуть Израиль. Уганда и Руанда по-прежнему готовы принять у себя лиц, покидающих Израиль добровольно. По данным МВД, с 8 по 24 апреля 16 граждан Эритреи и Судана добровольно выехали в Уганду.

Отметим, что 2 апреля глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что Израиль пришел к соглашению с агентством ООН по делам беженцев о депортации из страны 16 тысяч африканских нелегалов. Агентство ООН было готово обеспечить выезд тысяч нелегалов в западные страны. Израиль со своей стороны обязывался предоставить остальным нелегалам временный вид на жительство сроком на пять лет.

Этот договор был раскритикован коалиционными партнерами "Ликуда" и активистами правозащитных движений в южном Тель-Авиве. И уже на следующий день Биньямин Нетаниягу сообщил об отмене соглашения с агентством ООН.

Вместе с тем, израильские СМИ сообщили, что правительство намерено обойти запрет Высшего суда справедливости на принудительную депортацию с помощью поправок в Основной закон, регулирующих всю систему иммиграции.

Вечером 24 апреля стало известно о встрече главы правительства Биньямина Нетаниягу и главы министерства внутренних дел Арье Дери, на которой они договорились начать подготовку к повторному открытию центра временного содержания для нелегалов из стран Африки, в том числе и лагеря "Холот".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 апреля 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 апреля 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 апреля 2018 г.
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