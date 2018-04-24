Во время разрушения в Дженине дома террориста была ранена израильская пограничница

Разрешена к публикации информация о том, что в ночь на вторник, 24 апреля, в Дженине во время операции по разрушению дома террориста была ранена 19-летняя военнослужащая пограничной полиции.

Девушка получила пулевое ранение в ногу и была доставлена в больницу "А-Эмек" в Афуле. Врачи оценивают ранение как легкое, угрозы жизни нет.

Пресс-служба полиции отмечает, что жители Дженина пытались воспрепятствовать сносу дома. Они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат и пограничников. Зафиксированы несколько случаев стрельбы.

Как сообщалось ранее, инженерное подразделение Армии обороны Израиля разрушило дом Ахмада Кунабе – водителя террористической ячейки, совершившей теракт в Хават-Гиладе, в результате которого 9 января 2018 года был убит раввин Разиэль Шевах.

Несколько недель назад Кунабе было предъявлено обвинение в предумышленном причинении смерти (аналог преднамеренного убийства).

Ахмад Кунабе входил в террористическую ячейку, причастную к нескольким попыткам нападений на израильтян. Доказано, что, помимо убийства Разиэля Шеваха, эта банда пыталась обстрелять другого израильтянина возле Хават-Гилада.

Теракт около Хават-Гилад был совершен 9 января. Террористы обогнали машину Разиэля Шеваха, обстреляли ее из автоматического оружия и скрылись. Раввин Шевах, являвшийся добровольцем в службе скорой помощи "Маген Давид Адом", получил пулевое ранение в шею, однако успел сообщить по рации о нападении, прежде чем потерял сознание. Позже он скончался от полученных ран.

18 января в Буркине и Дженине была проведена спецоперация, в ходе которой было задержано множество подозреваемых в связях с террористами (точное число задержанных не сообщалось). Военные разрушили три дома родственников террористов, причастных, по данным спецслужб, к убийству раввина Шеваха.

6 февраля была разрешена к публикации информация о том, что в результате совместной операции ЦАХАЛа, Общей службы безопасности (ШАБАК) и спецназа полиции (ЯМАМ) был уничтожен Ахмад Насер Джарар, возглавлявший ячейку террористов, совершивших теракт возле форпоста Хават-Гилад.