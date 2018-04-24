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Опрос "Мидгам": партия Орли Леви-Абукасис набирает восемь мандатов и получает "ключи от коалиции"

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:35 блог версия для печати фото
Орли Леви-Абукасис
Опрос "Мидгам": партия Орли Леви-Абукасис набирает восемь мандатов, коалиция теряет большинство
Биньямин Нетаниягу

Вечером в понедельник, 23 апреля, служба новостей каналов "Кешет" и "Решет" опубликовала результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам".

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись сегодня, то "Ликуд" остался бы крупнейшей фракцией Кнессета, набрав 28 мандатов. В аналогичном опросе, проведенном месяц назад, "Ликуд" набирал на два мандата больше.

"Еш Атид" набирает 20 мандатов, на один мандат меньше, чем месяц назад. "Сионистский лагерь" усиливается на один мандат по сравнению с прошлым опросом и получает 14 мест в парламенте. Объединенный арабский список набирает 12 мандатов, как и в предыдущих опросах. "Байт Иегуди" набирает 10 мандатов, на один меньше, чем в прошлом опросе.

Безымянная пока партия Орли Леви-Абукасис, согласно результатам этого опроса, набирает 8 мандатов. "Яадут а-Тора" набирает семь мандатов, МЕРЕЦ и "Кулану" – по шесть, НДИ – пять, а ШАС находится на грани электорального барьера, набирая четыре мандата.

Партии, составляющие нынешнюю коалицию, набирают лишь 60 мандатов, и если итоги парламентских выборов будут такими, то от Орли Леви-Абукасис может зависеть решение о том, кто получит пост премьер-министра.

Согласно опросу, проведенному профессором Камилем Фуксом в начале апреля, партия Орли Леви-Абукасис набирала четыре мандата. Опрос "Геокартографии", проведенный в середине марта, обещал этой партии семь мандатов.

6 марта Орли Леви-Абукасис, ранее являвшаяся депутатом от партии "Наш дом Израиль", объявила о создании своего политического движения. В настоящий момент эта партия не имеет названия и неизвестно, кто войдет в ее предвыборный список. По словам Леви-Абукасис, она намерена сфокусироваться на социальных вопросах.



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Орли Леви-Абукасис объявила о создании новой партии







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