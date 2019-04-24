"Исраэль а-Йом": ультраортодоксы выдвинули компромиссное предложение по закону о призыве

В среду, 24 апреля, Иегуда Шлезингер опубликовал в газете "Исраэль а-Йом" подробности предложения, выдвинутого ультраортодоксами по вопросу о законе о призыве.

Разногласия между ультраортодоксальными партиями и партией "Наш дом Израиль" вокруг этой темы считаются наиболее сложными в ходе коалиционных переговоров.

Согласно компромиссному предложению, представленному неназванной ультраортодоксальной партией, закон о призыве будет утвержден без каких-либо существенных изменений. В текст лишь будет добавлена декларация, которая по словам ультраортодоксов, не имеет практического значения. Согласно этой декларации, люди, изучающие Тору, смогут продолжать делать это.

Ультраортодоксы также настаивают на принятии Основного закона о ценности изучения Торы. По мнению авторов предложения, его принятие понизит вероятность того, что БАГАЦ отменит закон о призыве. Предыдущий закон был отменен, так как, по мнению судей, нарушал принцип равноправия, фигурирующий в Основных законах. Принятие Основного закона, фиксирующего ценность изучения Торы, создает конфликт ценностей и принципов, что лишает БАГАЦ основания автоматически отменять закон.

Еще одно требование ультраортодоксов состоит в том, чтобы закон о преодолении вето БАГАЦа был принят до утверждения закона о призыве. В этом случае, даже если закон будет отменен Высшим судом справедливости, Кнессет получит возможность вторично проголосовать за него.

Как пишет "Исраэль а-Йом", в ультраортодоксальных фракциях называют это предложение жестом доброй воли, продиктованным желанием найти решение главного и самого сложного вопроса коалиционных переговоров. Напомним, что ШАС и "Яадут а-Тора", имеющие 16 мандатов, выступают единым блоком на коалиционных переговорах.

Из партии "Наш дом Израиль" передали: "Нам ничего неизвестно о каком-либо компромиссном предложении по вопросу о законе о призыве, и мы не ведем коалиционные переговоры в СМИ".

Ранее бывший министр обороны Авигдор Либерман заявлял, что условием его присоединения к правительственной коалиции является утверждение закона о призыве в редакции, предложенной министерством обороны.

Как сообщал накануне портал Walla со ссылкой на источники в "Яадут а-Тора", в ультраортодоксальных партиях понимают, что шансы на утверждение Основного закона о ценности изучения Торы крайне низки. К такому выводу ультраортодоксы пришли после бесед с представителями "Ликуда" и на фоне резкого возражения со стороны НДИ. В то же время, ШАС и "Яадут а-Тора" намерены использовать требование о принятии этого закона в качестве разменной карты на коалиционных переговорах.





