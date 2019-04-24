ПИЦ: военные взорвали дом террориста-убийцы в деревне Зауйия

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в ночь на среду, 24 апреля, в деревне Зауйия, западнее Сальфита, израильские военные взорвали дом, принадлежавший семье террориста Умара Абу Лайлы.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментирует эту информацию.

Ранее палестинские СМИ сообщали, что военные окружили этот дом и подогнали к нему два бульдозера.

Агентство PNA писало, что местные жители пытались помешать израильским военным, бросая в них камни и бутылки. Военнослужащие применяли слезоточивый газ для разгона толпы.

17 апреля Верховный суд отклонил апелляцию родственников террористов на решение сноса их дома. 19 апреля этот дом был размечен военными для последующего сноса.

17 марта 2019 года Умаром Абу Лайлой на перекрестке Ариэль был убит 19-летний Галь Кейдан – старший сержант, служивший в 334-м дивизионе 282-й бригады "Хативат а-Эш" ("Уцбат Голан"). Им же был смертельно ранен 47-летний раввин Ахиад Этингер, житель поселения Эли, отец 12 детей. Кроме того, на перекрестке Гитай-Ависар был тяжело 20-летний военнослужащий Александр Дворский, репатриант из Молдовы.

В ночь на 20 марта Умар Абу Лайла был найден и уничтожен. За день до того региональный совет Сальфит (Палестинская автономия) объявил, что в случае сноса дом семьи Абу Лайлы будет восстановлен.





