"Какое угодно" правительство, победители и проигравшие. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

Коалиционное соглашение, подписанное Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем за несколько часов до начала Дня Катастрофы и героизма евреев, дало шанс на выход из 15-месячного тупика, в котором оказалась политическая система Израиля. Это единственный абсолютно позитивный аспект этого соглашения. Во всем остальном это соглашение – плод напряженной и кропотливой работы юристов – больше напоминает договор двух категорически не доверяющих друг другу бизнес-партнеров, чем политическое соглашение лидеров партий, решивших создать единое правительство.

Большая часть документа посвящена порядку работы правительства. И с этой точки зрения, соглашение, бесспорно, войдет в историю как беспрецедентное. Впервые в истории Израиля к присяге будут приведены одновременно два премьер-министра (действующий и сменный). Ганц, который не верит, что Нетаниягу выполнит условия ротации, гарантирует переход к нему полномочий премьер-министра в соответствии с законом, без связи с желанием или нежеланием премьера. Однако договором предусмотрено право Нетаниягу подать в отставку в любой момент, а после истечения полутора лет пребывания Бени Ганца на посту премьер-министра, Нетаниягу сможет вернуться на оставшийся ему срок. В политических кругах уже рисуют сценарий отставки премьера за месяц до истечения его срока, чтобы вернуться в должность за месяц до выборов."И на выборы Нетаниягу пойдет в качестве премьер-министра, и весь период формирования коалиции останется на своем посту", – сказал мне депутат от одной из партий парламента. Почему Ганц согласился на такой пункт, дающий очевидное преимущество Нетаниягу? Ответа нет.

Впервые в истории правительство возглавит премьер-министр, обвиняемый в коррупции. Против этого уже поданы апелляции, однако и здесь коалиционные соглашения помогают Нетаниягу. Если БАГАЦ заблокирует кандидатуру Нетаниягу, то Ганц обязуется не формировать коалицию с другим представителем "Ликуда", а смиренно проголосует за роспуск Кнессета и досрочные выборы, на которых ничего хорошего, судя по опросам общественного мнения, его не ждет. Как политик, шедший на выборы фактически под лозунгом "Только не Нетаниягу" дает ему "подушку безопасности" сроком на три года? Нет ответа. Есть, кстати, те, кто считают, что Нетаниягу мечтает, чтобы БАГАЦ заблокировал его кандидатуру. "Мы пойдем на выборы, победим с огромным отрывом, тут же проведем закон о преодолении вето БАГАЦа", – сказал мне депутат от "Ликуда".

Впервые в Израиле создана коалиция, которая будет формировать повестку дня задним числом. "После приведения к присяге правительства стороны начнут формирования основных принципов его работы", – говорится в тексте коалиционного соглашения.

Впервые речь идет о "поэтапном" правительстве. На первые полгода правительство определяется как правительство чрезвычайного положения, а лишь затем оно сменит функции и станет правительством национального единства. Кстати, согласно тексту соглашения, Нетаниягу и Ганц (именно они) имеют право продлить срок действия правительства чрезвычайного положения. Ни Кнессет, ни кабинет, ни коалиция. Ганц и Нетаниягу. И без того не Бог весть какой сильный парламент превращается в структуру, вся задача которой – наблюдать за решениями премьер-министров. Причем наблюдать, не вмешиваясь.

Стоит напомнить, что в ходе коалиционных переговоров, на повестке дня была инициатива, в соответствии с которой переходное правительство продолжит функционировать еще полгода в качестве правительства чрезвычайного положения, а затем начнется процесс формирования обычного правительства.

Впервые речь идет о правительстве, которое будет состоять не из партий, а из блоков. Нетаниягу подписал коалиционное соглашение, в котором представлял не только "Ликуд", но и ШАС, "Яадут а-Тора", "Гешер" и "Ямину". По поводу участия последней в правительстве окончательного ответа пока нет.

Бени Ганц подписал коалиционное соглашение фактически от имени "Хосэн ле-Ираэль" и того, что осталось от партии "Авода". Этот бок насчитывает 19 мандатов, Блок "Ликуд" – 59. Ради соглашения между блоками, было решено создать так называемого паритетное правительство. 19 депутатов получают столько же портфелей сколько блок из 59 мандатов. При этом "Кахоль Лаван" получает такие значимые министерства как минобороны, юстиции, на половину каденции министерство иностранных дел. Как блок из 19 депутатов получил такое шикарное приданое? "Ничего не поделаешь, у нас не было 61 депутата, а правительство надо создавать", – сказал мне один из активистов "Ликуда".

Получение престижных и влиятельных министерств – едва ли не единственное достижение Бени Ганца на переговорах. Вторым достижением является навязывание "Ликуду" соглашения, в котором прописана дата ухода Биньямина Нетаниягу с поста премьер-министра. Там, где не преуспели Герцог, Ливни, Лапид – преуспел Бени Ганц. Осталось выяснить, будет ли соглашение выполнено. "Тот, кто верит в это – пусть подойдет ко мне, я продам ему свою старую и потрепанную машину", – иронично сказал в эфире "Кан РЭКА" глава "Еш Атид" Яир Лапид.

Это правительство будет состоять не более чем из 36 министров и 16 заместителей. Орган исполнительной власти невероятно раздут, однако надо сказать правду: при нынешней политической системе правительство национального единства – это очень дорого. На политическом базаре торгуют министерствами, а не декларациями. Для того, чтобы изменилась ситуация – необходимо изменить политическую систему. До этого далеко.

Несмотря на отсутствие повестки дня и декларированное решение воздержаться в первые полгода от какого-либо законотворчества, в коалиционных соглашениях прописано, что, начиная с 1 июля, премьер-министр сможет начать процесс реализации соглашений с США о распространении суверенитета на районы Иудеи и Самарии. Текст коалиционного соглашения сформулирован таким образом, что у "Кахоль Лаван" почти нет средств для того, чтобы остановить этот процесс.

Изначально Нетаниягу был готов "расплатиться" за суверенитет фактическим отказом от контроля над представительством политической системы в комиссии по назначению судей. Резкая критика справа вынудила его дать задний ход и задержала подписание коалиционного соглашения почти на неделю. "Ликуд" требовал передать правому блоку место депутата, представляющего, как правило, оппозицию. Это дало бы правым три из девяти мест в комиссии. Однако в "Кахоль Лаван" воспротивились и третье место было отдано депутату Цви Хаузеру ("Дерех Эрец"). По утверждению знакомых с ним людей, его отношение к конфликту законодательной, исполнительной и судебной властей немногим отличается от позиции Нетаниягу.

Главными победителями коалиционных переговоров стали Биньямин Нетаниягу и Яир Лапид. Глава правительства добился всего, чего хотел. Ему осталось "лишь" решить, как поделить небольшое число малопрестижных портфелей среди большого числа депутатов от "Ликуда", жаждущих продвижения. Перед Нетаниягу остается открытым и вопрос назначения спикера Кнессета. Эта должность отдана правому блоку на всю каденцию однако в "Кахоль Лаван" категорически возражают против возвращения Юлия Эдельштейна в кресло спикера. Приближенные Эдельштейна утверждают, что Нетаниягу не прикладывает особых усилий для того, чтобы отстоять для него этот пост.

Нетаниягу предстоит завершить переговоры с блоком "Ямина". На этих переговорах пока нет продвижения. Нафтали Беннет требует предоставить партии три министерских портфеля. В "Ликуде", под давлением ШАС, возражают.

Яир Лапид, в свою очередь, освобожден от необходимости заключать соглашения и формировать коалицию. Он выступает, критикует и восстанавливает образ главы оппозиции и альтернативы действующей власти. Этот образ разрушил Бени Ганц, отодвинув Лапида на задний план и фактически вынудив отказаться от ротации. В ближайшие дни Лапид станет главой парламентской оппозиции. Эта должность открывает немалые возможности по донесению идей до избирателей.

У идеологических правых также нет причин чувствовать себя разочарованными: возможность аннексии, реальные рычаги влияния на комиссию по назначению судей – почти правительство мечты правых. Осталось лишь посмотреть: что из этого будет реализовано.

Оппозиции предстоит тяжелая работа, как всегда когда две крупнейшие партии формируют правительство. Прежде всего, оппозиции необходимо найти пути для сотрудничества. Очень мало общего есть между Яиром Лапидом и Авигдором Либерманом с одной стороны и Айманом Удэ и Тамар Зандберг с другой.

Бени Ганцу осталось объяснить, почему он присоединился к правительству "ради борьбы с коонавирусом", а специальная парламентская комиссии по этому вопросу отходит "Ликуду".

Хорошо или плохо формирующееся правительство, каждый решит для себя. Сейчас невозможно предсказать, как долго правительство просуществует. "Нужно правительство. Какое угодно", – был лейтмотив все последние месяцы. Если так – израильтяне должны быть удовлетворены. "Какое угодно" правительство у нас будет. С поправкой, разумеется, на возможное вмешательство БАГАЦа, который в нашей стране решает всё.







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