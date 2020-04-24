Правительство утвердило дополнительные послабления в режиме карантина

В пятницу, 24 апреля, правительство Израиля утвердило некоторые дополнительные послабления в режиме карантина. Министры одобрили открытие всех магазинов, кроме торговых центров. Кроме того, было разрешено возобновить работу заведений общественного питания в режиме take away (без возможности сидеть в ресторанах и кафе). Также разрешено открыть парикмахерские.

Для всех торговых точек установлены единые правила гигиены и соблюдения социальной дистанции между посетителями и между покупателем и продавцом. Число покупателей, которые могли бы одновременно находиться в магазине, ограничено. Владелец магазина обязан обеспечить регуляцию очереди и соблюдение в очереди социальной дистанции.

Владельцы бизнесов по возможности должны обеспечивать измерение температуры входящих бесконтактным градусником и выяснение состояния здоровья. При работе с клиентами работники должны быть в защитных масках и с одноразовыми резиновыми перчатками на руках, они обязаны соблюдать социальную дистанцию (не менее двух метров).

В парикмахерских должно быть не более двух клиентов на одного мастера. В маленьких помещениях парикмахерских одновременно не может находиться более четырех клиентов, в парикмахерских площадью 75-100 кв.м – не более шести, в помещениях площадью более 100 кв.м – не более восьми клиентов. На клиенте и работнике должны быть защитные маски, работник должен иметь на руках одноразовые защитные перчатки. При условии соблюдения аналогичных правил разрешается открывать салоны красоты.

За нарушение установленных правил будет налагаться штраф. Возможно также наказание в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев.

Муниципальные инспекторы и сотрудники управления охраны природы и национальных парков уполномочены штрафовать нарушителей, в частности за появление в общественных местах без защитных масок (штраф 200 шекелей).

Принято решение разрешить с воскресенья всем работникам сферы социального обеспечения вернуться к своей деятельности (ранее такое разрешение было дано только муниципальным соцработникам).

Утверждена компенсация малым бизнесам и вторая дотация самозанятым

Ранее правительство Израиля утвердило пакет помощи малым и средним бизнесам и индивидуальным предпринимателям общей стоимостью 8 миллиардов шекелей. Пакет включает в себя выплату частичной компенсации падения доходов бизнесам с оборотом до 20 миллионов шекелей, а также вторую дотацию индивидуальным предпринимателям.

Бизнесы будут поделены на три группы в соответствии с годовым оборотом в 2019 году.

Бизнесы с доходом менее 300 тысяч шекелей получат от 1.000 до 3.125 шекелей компенсации, если их оборот за март-апрель сократился более, чем на 25%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует подчеркнуть, что эта компенсация не связана с выплатой дотаций малым бизнесам.

Бизнесы с оборотом от 300 тысяч до 1,5 миллионов шекелей получат одноразовую компенсацию в размере от 6% до 30% от среднемесячного оборота за март-апрель 2019 года. Размер компенсации будет зависеть от размера сокращения оборота в марте-апреле 2020 года.

Бизнесы с оборотом от 1,5 до 20 миллионов шекелей получат компенсацию, основанную на размере сокращения оборота за март-апрель 2020 года по сравнению с 2019 годом, за вычетом снизившихся из-за кризиса постоянных расходов.

Максимальный размер компенсации составит 400 тысяч шекелей.

Утверждена вторая дотация индивидуальным предпринимателям. Выплата в размере до 70% среднемесячного дохода за 2018 год, но не более 10,5 тысяч шекелей. Право на выплату имеют индивидуальные предприниматели с годовым оборотом до 1 миллиона шекелей, доходы которых за период с марта по июнь сократились не менее чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 или 2019 года (по выбору предпринимателя). В отличие от первой дотации, право на вторую дотацию не зависит от доходов супруга/и, и распространяется также на владельцев малых компаний, выплачивающих себе зарплату. Кроме того, отменен минимальный порог дохода в 2.000 шекелей в месяц в среднем.

Еще одной мерой стало утверждение правительством выплаты работникам в возрасте старше 67 лет, уволенным или отправленным в неоплачиваемый отпуск в связи с кризисом, дополнительной дотации в размере до 4 тысяч шекелей за май.