Скандал между покупателями вызвал панику в торговом центре "Азриэли". ВИДЕО

Посетителей торгового центра "Азриэли" попросили зайти в магазины и не выходить до нового распоряжения. В связи с подозрениями на теракт на несколько минут было перекрыто движение на улицах Бегин и Мозес, в торговый центр были направлены крупные силы полиции и военные.

Один из работников торгового центра рассказал NEWSru.co.il, что около 14:30 по громкой связи торгового центра было объявлено, что на его территории произошло чрезвычайное происшествие в области безопасности. Посетителей и работников центра попросили найти укрытие. Прошел слух о том, что в "Азриэли" террорист напал с ножом на посетителей. Началась паника.

Во время переполоха бегущие люди сбили с ног двух маленьких детей. По информации сайта Walla News, трехлетнему ребенку и полуторагодовалому малышу потребовалась медицинская помощь. Фельдшеры, оказав первую помощь детям, пришли к выводу, что они не нуждаются в госпитализации.

Вскоре выяснилось, что причиной паники стал шумный скандал между двумя посетителей кафе.





