Дан Шапиро: США беспокоит "bromance" Нетаниягу и Путина, но Израиль должен себя защищать

23 августа в Сочи состоялась шестая за последние два года встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. И вскоре они могут встретиться вновь.

Переговоры начались с того, что Нетаниягу выразил Путину благодарность за пенсионное соглашение и поддержку ветеранов Второй мировой войны, проживающих в Израиле ("Святое дело", – отреагировал российский президент), а также с заверений о том, что в Израиле "не забывают историческую роль России и Красной армии в победе над нацизмом", а потому Израиль не может выступать против российского участия в проекте создания музея "Собибор" в Польше. Затем стороны перешли к обсуждению главной темы: усиления военного присутствия Ирана и "Хизбаллы" в Сирии на фоне разгрома "Исламского государства". Переговоры проходили в несколько этапов, и в общей сложности длились более трех часов.

Многие израильские СМИ пишут о том, что Нетаниягу пытается добиться новых переговоров между Россией и США по условиям создания так называемых зон деэскалации в Сирии, особенно на юге этой страны, чтобы исключить возможность заполнения "вакуума" силами ливанской "Хизбаллы", проиранских шиитских милиций и Корпуса стражей исламской революции. По мнению израильского руководства, достигнутые ранее соглашения по этому поводу были непродуманными и не учитывали интересов Израиля. В целом, в публикациях ведущих израильских изданий стремление Нетаниягу отстоять интересы еврейского государства на переговорах с российским лидером оцениваются положительно.

Отметим на этом фоне публикацию в газете The Jerusalem Post, в которой говорится о том, что в Вашингтоне с опасением следят за общением Нетаниягу и Путина. В статье Херба Кейнона при описаний взаимоотношений лидеров Израиля и России использовано слово "bromance" (brother+romance), означающее близкие (не сексуальные), почти братские отношения двух мужчин, более эмоциональные, чем обычная дружба.

Этот термин журналист The Jerusalem Post позаимствовал у бывшего посла США в Израиле Дана Шапиро, который 23 августа в своем твиттере опубликовал 27 коротких заметок по поводу переговоров Путина и Нетаниягу.

Шапиро, ныне работающий в тель-авивском Институте исследований национальной безопасности, написал о том, что поездка Нетаниягу в Сочи, безусловно, имела смысл, так как Россия играет очень значительную роль в Сирии и во всем ближневосточном регионе. Он отметил, что Нетаниягу использует свои контакты с Путиным для согласования действий в Сирии с сентября 2015 года, когда российская армия начала участвовать в гражданской войне в этой стране, защищая режим Башара Асада. Дан Шапиро подчеркнул, что таким образом Нетаниягу сумел обозначить "красные линии" (пределы допустимого) для российского руководства и добился создания постоянных каналов координации по Сирии, обеспечив ЦАХАЛу относительную свободу действий против поставок оружия "Хизбалле" и защиту северных границ Израиля. По мнению Шапиро, российские военные могут всерьез препятствовать действиям Армии обороны Израиля в Сирии, но не делают этого, что является следствием договоренностей между Нетаниягу и Путиным.

Далее Шапиро пишет: "В Вашингтоне были определенные опасения по поводу bromance Нетаниягу и Путина в то время, когда Россия терзала Украину. Справедливые (опасения), пожалуй". Но при этом он говорит о том, что в бытность послом США настаивал на том, что у небольшой страны, такой как Израиль, не было иного выбора, кроме как пойти на прямой контакт с лидером супердержавы, действующей по-соседству.

Шапиро подчеркивает, что США также были заинтересованы в том, чтобы в Сирии не произошло никаких столкновений между российскими и израильскими военными.

По мнению Дана Шапиро, ситуация усложняется на фоне ожиданий скорого падения "Исламского государства". Он считает справедливыми опасения Нетаниягу по поводу того, что контроль над освобожденными районами, при поддержке России, установит не только армия Асада, но также силы Ирана и "Хизбаллы". Бывший дипломат выразил опасения по поводу того, что после падения режима ИГ в Ракке президент Дональд Трамп объявит, что "работа США" в Сирии завершена. Этот сценарий не устраивает руководство Израиля, о чем на прошлой неделе руководители израильских силовых структур уведомили Вашингтон. Однако реакция Белого дома не удовлетворила Иерусалим, и на этом фоне решение Нетаниягу активизировать переговоры с Путиным, по мнению Шапиро, является логичным.

Бывший посол США отметил, что руководство Израиля перестало говорить о необходимости свержения режима Асада, который с помощью России сохранил свою власть. Нетаниягу вынужден приспосабливаться к новой реальности, сотрудничая с Россией, США и Иорданией, но понимая, что в определенных ситуациях Израилю придется рассчитывать только на самого себя, пишет Дан Шапиро.





