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Жительница Димоны пыталась провезти в трусах и лифчике 0,5 кг кокаина

время публикации: 14:36 | последнее обновление: 14:36 блог версия для печати фото
Жительница Димоны пыталась провезти в трусах и лифчике 0,5 кг кокаина
Жительница Димоны пыталась провезти в трусах и лифчике 0,5 кг кокаина
Жительница Димоны пыталась провезти в трусах и лифчике 0,5 кг кокаина

Сотрудники полиции Израиля и работники таможенной службы в аэропорту имени Бен-Гуриона задержали жительницу Димоны в возрасте около 40 лет, пытавшуюся провезти в страну в нижнем белье 530 граммов кокаина.

Как сообщает пресс-служба полиции, упаковки с наркотиками были спрятаны в трусах и в бюстгальтере контрабандистки.

Женщина, регулярно посещающая Украину, была задержана после очередного возвращения в Израиль.

В ответ на просьбу объяснить наличие у нее в нижнем белье 530 граммов наркотика женщина заявила, что ей говорили "всего о 500 граммах".

По окончании допроса задержанная будет доставлена в суд для продления ареста.

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