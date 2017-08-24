Жительница Димоны пыталась провезти в трусах и лифчике 0,5 кг кокаина

Сотрудники полиции Израиля и работники таможенной службы в аэропорту имени Бен-Гуриона задержали жительницу Димоны в возрасте около 40 лет, пытавшуюся провезти в страну в нижнем белье 530 граммов кокаина.

Как сообщает пресс-служба полиции, упаковки с наркотиками были спрятаны в трусах и в бюстгальтере контрабандистки.

Женщина, регулярно посещающая Украину, была задержана после очередного возвращения в Израиль.

В ответ на просьбу объяснить наличие у нее в нижнем белье 530 граммов наркотика женщина заявила, что ей говорили "всего о 500 граммах".

По окончании допроса задержанная будет доставлена в суд для продления ареста.