Израиль получил в подарок от Чехии современную пожарную машину

В четверг, 24 августа, состоялась торжественная церемония, организованная Еврейским Национальным Фондом ("Керен Каемет ле-Исраэль") по случаю прибытия из Чехии современной пожарной машины, подаренной Израилю.

В ЕНФ-ККЛ отмечают, что новая пожарная машина значительно повысит оперативные возможности службы пожарной охраны ЕНФ-ККЛ. А для того, чтобы ознакомить израильтян со всеми возможностями и спецификой машины из Чехии прибыли двое сопровождающих - высококвалифицированные пожарные, которые проведут необходимый инструктаж. Пожарная машина пополнит парк пожарной службы ЕНФ-ККЛ в Северном округе - в районе Верхней Галилеи и Голанских высот.

Новая машина имеет повышенную емкость цистерн для воды – 4500 литров; это значительно больше, чем у обычных пожарных машин (2500-3000 л). В ее днище установлены распрыскиватели воды, которые охлаждают бензобак и позволяют машине прорываться сквозь пламя. Она имеет "газовую пушку" в передней части машины, а также позволяет управлять всеми "газовыми пушками" из кабины водителя. Несущая рама и подвеска повышенной прочности обеспечивают повышенную грузоподъемность. Привод 4х4 обеспечивает повышенную проходимость машины.

Рами Зарицкий, ответственный за охрану лесов ЕНФ-ККЛ: "Чешская пожарная машина значительно повысит оперативные возможности службы охраны леса ЕНФ-ККЛ, особенно в северном регионе. Это машина повышенной проходимости и грузоподъемности. Она оснащена самым современным оборудованием, что значительно облегчит пожарным ЕНФ-ККЛ выполнение любых заданий".

Торжественная церемония состоялась в лесу Ятир. В ней участвовали министр внутренних дел Чехии Милан Хованец, министр транспорта Чехии Михаела Марксова, председатель ЕНФ-ККЛ Дани Атар, председатель Торговой палаты Израиль-Чехия Давид Херцкий, начальник инженерно-технической службы Управления пожарной охраны подполковник Леонид Шайнман, президент ККЛ-Чехия Михаэль Паковский, представители ЕНФ-ККЛ, другие официальные лица Государства Израиль и Чешской Республики.

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец отметил: "В ходе визита в нашу страну представителей израильской полиции и службы пожарной охраны я осознал, насколько серьезной угрозе терроризма приходится противостоять Израилю. Увы, Европа уже позабыла, что этой угрозе можно и нужно противостоять. Убежден, что мы многому можем поучиться у вас в плане борьбы с террором. Мы всегда рады посетить Израиль, нам тут очень нравится. И я надеюсь, что новейшая пожарная машина, которую мы преподносим в дар Израилю, поможет вам справляться с лесными пожарами, даже в случае повторения трагедии, которая произошла у вас в конце прошлого года, и что эта машина прослужит вам много лет".

Председатель ЕНФ-ККЛ Дани Атар: "Такая церемония – вовсе не рутинное событие. Хочу напомнить, что в прошлом году мы пережили волну лесных пожаров по всей стране. В большинстве случаев эти пожары были вызваны не погодными условиями, а возникли вследствие злонамеренных поджогов, это была настоящая волна антиизраильского террора. Мы обратились к друзьям ЕНФ-ККЛ во всем мире с просьбой о сборе пожертвований, и я очень рад, что правительство Чехии откликнулось на нашу просьбу и выделило новейшую пожарную машину, которая значительно повысит оперативные возможности пожарной охраны ЕНФ-ККЛ".

Президент ККЛ-Чехия Михаэль Паковский: "В прошлом году по Израилю прокатилась волна пожаров. Нас в Чехии глубоко потрясла эта ужасная катастрофа. Мы все знаем, что людям для жизни необходимы вода и кислород. Оба эти элемента нам дает лес. Мы сочли своей обязанностью помочь в деле защиты израильских лесов".