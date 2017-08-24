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Полиция отменяет запрет на визиты депутатов на Храмовую гору

время публикации: 08:48 | последнее обновление: 08:58 блог версия для печати фото
Полиция отменяет запрет на визиты депутатов на Храмовую гору

На будущей неделе полиция Иерусалима предоставит право депутатам Кнессета подняться на Храмовую гору, сообщает в четверг, 24 августа, газета "Исраэль а-Йом".

Согласно опубликованной информации, соответствующую рекомендацию представители полиции направили премьер-министру Биньямину Нетаниягу. В рекомендациях в частности оговаривается ряд условий, которые депутатам придется выполнить для того, чтобы получить право подниматься на Храмовую гору. В частности, такие визиты должны быть скоординированы с полицией.

Визиты депутатов на Храмовую гору были прерваны в 2015 году по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Это решение было принято в ходе волны беспорядков, так как по мнению полиции такие визиты приводили к росту напряженности. Запрет распространялся на депутатов от всех фракций, в том числе и на арабских парламентариев.

Предполагалось, что визиты депутатов и министров на Храмовую гору возобновятся после завершения месяца Рамадан. Однако теракт на Храмовой горе и последовавшие за этим беспорядки привели к замораживанию проекта.

Накануне главы парламентского лобби за расширение еврейского присутствия на Храмовой горе Иегуда Глик ("Ликуд") и Шули Муалем-Рафаэли ("Байт Иегуди") пытались подняться на гору, однако были остановлены полицией у Магрибских ворот.

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