Предъявлено обвинение террористу, совершившему тройное убийство в Халамише

В четверг, 24 августа, военная прокуратура подала в суд обвинительное заключение против 19-летнего Умара аль-Абад из деревни Кубар, совершившего теракт в поселении Халамиш 21 июля. Он обвинен в убийстве Йосефа Саломона (70 лет), его дочери Хаи Саломон (46 лет) и его сына Эльада Саломона (36 лет), а также в двух покушениях на убийство и подготовке еще одного теракта.

Согласно материалам обвинительного заключения, Умар аль-Абад принял решение стать "шахидом" после теракта на Храмовой горе, в результате которого были убиты двое сотрудников израильских служб безопасности. Действуя в соответствии с планом, он пытался достать "пояс шахида" или огнестрельное оружие, но сумев найти искомое, он изменил план, решив совершить теракт с применением холодного оружия в соседнем поселении.

Своими планами Умар аль-Абад поделился с жительницей сектора Газы, с которой состоял в переписке. Он оставил девушке пароль от своего Facebook, попросив опубликовать "его завещание" после теракта.

За день до теракта Умар аль-Абад посетил магазин своего отца, взяв там нож. 21 июля, за несколько часов до теракта, Умар аль-Абад принял душ и побрился, чтобы "очиститься" перед возможной смертью.

Согласно материалам обвинительного заключения, террорист преодолел четыре заграждения, установленных вокруг поселения Халамиш. В одном из случаев он прополз под забором, в другом - разрезал колючую проволоку ножницами, в третьем - перелез через забор, и последнее заграждение он преодолел, забравшись на дерево, росшее рядом с забором и спрыгнув на территории поселения. В момент, когда террорист преодолевал одно из препятствий, сработал сигнал тревоги, но подразделение ЦАХАЛа не отреагировало на сигнал.

Оказавшись в поселении, террорист некоторое время кружил, выбирая дом, дверь которого не заперта. Услышав из дома семьи Саломон голоса и смех, он вошел. Террориста, державшего нож, первой заметила Михаль, она приказала детям бежать на второй этаж и вместе с ними закрылась в спальне. Обвиняемый остановился перед Хаей, спросил ее: "А как насчет Аль-Аксы?", а затем ударил ее ножом в грудь. Следующей на его пути была Това Саломон, жена Йосефа. Женщина требовала, чтобы террорист убирался вон. Он нанес ей удар в спину. Затем он убил Йосефа. Его сын Эльад пытался обезоружить террориста, но также был убит.

Проживавший по соседству военнослужащий прибежал на шум и выстрелил в террориста, ранив его.

Согласно материалам расследования, Умара аль-Абад в последнее время активно работал в студенческой организации, курируемой ХАМАС, в университете "Эль-Кудс". Аль-Абад несколько раз задерживался палестинской службой превентивной безопасности, в последний раз срок его задержания составил 10 дней.

Информационное агентство ХАМАС уделило особое внимание этому делу. В тексте агентства подчеркивается, что студент-искусствовед был боевиком этой организации.

В ночь на 16 августа инженерным подразделением ЦАХАЛа при поддержке бойцов пограничной охраны в арабской деревне Кубар был разрушен дом семьи террориста.





