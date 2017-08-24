ШАС и "Яадут а-Тора" обвинили министра транспорта в осквернении святости шаббата

ШАС и "Яадут а-Тора" о срочном созыве заседаний высших органов ультраортодоксальных партий в связи с тем, что они назвали "продолжающимся осквернением святости шаббата".

Речь идет о конфликте вокруг работ, которые осуществляются в последние две недели по шаббатам на железной дороге.

24 августа глава фракции ШАС Йоав Бен Цур сообщил, что после совещания "комиссии четырех" (министр здравоохранения Яаков Лицман, глава финансовой комиссии Кнессета Морше Гафни, министр внутренних дел Арье Дери и глава фракции) было решено созвать срочное заседание Совета мудрецов Торы (высший орган ШАС) и Совета знатоков Торы (высший орган партии "Яадут а-Тора"). По словам представителей ШАС, в ходе совещания будет принято решение о дальнейших шагах ультраортодоксов. В ШАС отказались отвечать на вопрос редакции NEWSru.co.il, идет ли речь и возможном выходе партии из коалиции, если работы по шаббатам будут продолжаться.

"Мы считаем министра транспорта Исраэля Каца ответственным за работы, которые до сих пор производились с ведома и согласия премьер-министра Биньямина Нетаниягу и с утверждения министра социального обеспечения Хаима Каца", - говорится в заявлении главы фракции ШАС.