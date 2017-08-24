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Предъявлено обвинение арабу, участвовавшему в организации теракта на Храмовой горе

время публикации: 11:37 | последнее обновление: 11:37 блог версия для печати фото
На месте теракта. 14 июля 2017 года

В четверг, 24 августа, прокуратура представила в окружной суд в Хайфе обвинения против 35-летнего Амджада Джабарина, жителя Умм эль-Фахма.

Он был арестован по подозрению в оказании помощи террористам, совершившим 14 июля нападение на полицейских на Храмовой горе в Иерусалиме.

Согласно опубликованной информации, Джабарин принимал участие в учениях по обращению с оружием, которые проводили террористы перед совершением нападения. Он также подвозил их к тому месту, откуда они отправлялись на Храмовую гору для совершения теракта.

Джабарин обвиняется в соучастии в убийстве, в соучастии в причинении тяжких телесных повреждений, в незаконном применении оружия, а также во вступлении в преступный сговор.

Теракт на Храмовой горе произошел 14 июля. Трое террористов пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей. В результате теракта погибли прапорщик Хаиль Сатауи (30), житель друзской деревни Мрар, и прапорщик Камиль Шанан (22) из друзской деревни Хурфейш. Оба полицейских служили в патрульном подразделении МАГАВ на Храмовой горе.

Террористы, жители Умм эль-Фахма, Мухаммад Ахмад Мухаммад Джабарин, Мухаммад Хамад Абд аль-Латиф Джабарин и Мухаммад Ахмад Мафаль Джабарин, были уничтожены на месте теракта.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Теракт на Храмовой горе в Иерусалиме: убиты двое полицейских, нападавшие застрелены







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