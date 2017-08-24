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Правые радикалы поддержали апелляцию против запрета на митинги возле дома Авихая Мандельблита

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 07:27 блог версия для печати фото
Правые радикалы поддержали апелляцию против запрета на митинги возле дома Авихая Мандельблита

Лидеры праворадикального движения "Оцма Иегудит" обратились в Верховный суд с просьбой присоединиться к апелляции организаторов демонстраций в Петах-Тикве.

Как пишет Нетаэль Бендаль на сайте NRG, бывший депутат Кнессета Михаэль Бен-Ари, а также Барху Марзель и Тамар Бен-Гвир попросили предоставить им возможность выступить в суде, так как, по их утверждению, результаты рассмотрения данной апелляции имеют к ним непосредственное отношение, так как в последние годы они неоднократно обращались с просьбой провести демонстрацию возле домов государственных чиновников.

Однако представители "Движения за чистоту власти" и остальные истцы, среди них бывший завхоз резиденции главы правительства Мени Нафтали, заявили, что возражают против того, чтобы правые радикалы были стороной в ходе рассмотрения их иска. "Нет никакого основания присоединять их к нашей апелляции, им нечего добавить по сути дела, а теоретическая вероятность нарушения их права на демонстрацию не является достаточно веской причиной для удовлетворения их просьбы", - говорится в ответе.

Напомним, что обращение в БАГАЦ последовало после того, как суд наложил запрет на проведение демонстраций возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

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