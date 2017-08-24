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Активисты движения за права инвалидов блокировали движение по шоссе №4

время публикации: 09:23 | последнее обновление: 09:31 блог версия для печати фото
Активисты движения за права инвалидов блокировали движение по шоссе №4

Утром в четверг, 24 августа, на короткое время было блокировано движение по участку шоссе №4 в связи с демонстрацией в защиту прав инвалидов.

Согласно опубликованной информации, движение было блокировано на участках от развязки Геа в сторону Гиват Шмуэль, а также от развязки Мораша в южном направлении. Участники демонстрации просили водителей проезжающих автомобилей сфотографировать демонстрацию и отправить фотографии депутатам Кнессета. Они также просили водителей опубликовать сообщения на странице министра финансов Моше Кахлона в социальной сети Facebook.

В 9:10 полиция сообщила, что движение по шоссе возобновлено. На месте образовались автомобильные пробки.

О задержанных не сообщается.

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Четверг, 24 августа 2017 г.
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