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В Израиле

Либерман о ситуации в Сирии: "Мы не останемся сторонними наблюдателями"

время публикации: 12:38 | последнее обновление: 12:38 блог версия для печати фото
Либерман о ситуации в Сирии: "Мы не останемся сторонними наблюдателями"

В четверг, 24 августа, министр обороны Авигдор Либерман выступил на заседании форума генеральных директоров и председателей Всеизраильского института по вопросам энергетики и окружающей среды.

Комментируя ситуацию в Сирии, глава оборонного ведомства заявил: "Иран, при помощи Корпуса стражей исламской революции пытается создать вокруг нас новую реальность. Речь идет о создании в Сирии баз иранских ВМС и ВВС, о создании шиитских вооруженных формирований, насчитывающих тысячи наемников и о производстве на территории Ливана ракет повышенной точности. Израиль не собирается мириться с этими попытками и ограничиваться ролью стороннего наблюдателя".

Заявления Либермана последовали на следующей день после встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом Российской федерации Владимиром Путиным. Израильский лидер подчеркнул, что Иран по-прежнему является одной из основных угроз существованию еврейского государства.

Нетаниягу подчеркнул: действия Ирана в Сирии угрожают не только Израилю и Ближнему Востоку, но и всему миру. При этом израильский лидер отметил усиление влияния Ирана на Ирак, Йемен и Ливан. Он обратил внимание на тот факт, что Иран усиливает свое присутствие в регионах, откуда удается выбить боевиков "Исламского государства".

"Мы не можем забыть ни на минуту, что Иран продолжает каждый день угрожать уничтожением государству Израиль, вооружает террористические организации, поощряет и инициирует террор", – заявил Нетаниягу, отметив, что Иран уделяет особое внимание развитию ракетной программы.

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