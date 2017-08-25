Лиор Лотан покинул должность координатора по делам пленных и пропавших без вести

Полковник запаса Лиор Лотан, координатор по делам пленных и пропавших без вести израильтян обратился к премьер-министру с просьбой освободить его от должности, которую он исполнял на общественных началах в течение последних трех лет.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что в четверг, 24 августа, Лотан встретился с Биньямином Нетаниягу, чтобы подвести итоги работы, за время которой были выполнены сотни действий для достижения поставленных задач при поддержке представителей служб безопасности и десятки операций, проведенных в соответствии с директивами премьер-министра с зарубежными источниками.

Лотан сказал премьер-министру, что поскольку эта ответственная работа требует максимальной профессиональной и душевной самоотдачи, необходима замена людей на этой должности каждые несколько лет.

Премьер-министр поблагодарил Лотана и сказал: "Вы выполняли свою работу с большой самоотдачей, проявляя творческий подход и демонстрируя высокий профессионализм, и вместе с тем человечность. Мы продолжим делать все возможное, чтобы вернуть домой пленных, пропавших без вести и погибших".

Премьер-министр поручил своему военному секретарю Элиэзеру Толедано временно координировать вопросы, которыми занимался Лиор Лотан.