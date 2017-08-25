25 августа 2017 г.
последняя новость: 00:10
О венчании Рудковской и Плющенко
Как готовить вкусно и полезно
Мира, где мы жили, больше нет
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:44 Лиор Лотан покинул должность координатора по делам пленных и пропавших без вести
22:35 Предъявлено обвинение террористу, совершившему тройное убийство в Халамише
20:45 Израиль получил в подарок от Чехии современную пожарную машину
19:30 В зоопарке Рамат-Гана макака "усыновила" птенца
18:07 Скончался подросток, сбитый машиной в Иерусалиме. Водитель задержан
17:22 В результате ДТП на юге и в центре страны пострадали два человека
16:24 Скандал между покупателями вызвал панику в торговом центре "Азриэли". ВИДЕО
15:46 БАГАЦ ограничил количество участников в субботней акции протеста в Петах-Тикве
15:41 Полиция разрешила марш со свитком Торы по арабскому кварталу Сильван в Иерусалиме
15:19 Шейху Раэду Салаху предъявлены обвинения в подстрекательстве к террору
В Израиле

Лиор Лотан покинул должность координатора по делам пленных и пропавших без вести

время публикации: 24 августа 2017 г., 22:44 | последнее обновление: 24 августа 2017 г., 23:01 блог версия для печати фото
Лиор Лотан покинул должность координатора по делам пленных и пропавших без вести

Полковник запаса Лиор Лотан, координатор по делам пленных и пропавших без вести израильтян обратился к премьер-министру с просьбой освободить его от должности, которую он исполнял на общественных началах в течение последних трех лет.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что в четверг, 24 августа, Лотан встретился с Биньямином Нетаниягу, чтобы подвести итоги работы, за время которой были выполнены сотни действий для достижения поставленных задач при поддержке представителей служб безопасности и десятки операций, проведенных в соответствии с директивами премьер-министра с зарубежными источниками.

Лотан сказал премьер-министру, что поскольку эта ответственная работа требует максимальной профессиональной и душевной самоотдачи, необходима замена людей на этой должности каждые несколько лет.

Премьер-министр поблагодарил Лотана и сказал: "Вы выполняли свою работу с большой самоотдачей, проявляя творческий подход и демонстрируя высокий профессионализм, и вместе с тем человечность. Мы продолжим делать все возможное, чтобы вернуть домой пленных, пропавших без вести и погибших".

Премьер-министр поручил своему военному секретарю Элиэзеру Толедано временно координировать вопросы, которыми занимался Лиор Лотан.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 25 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017