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Прогноз погоды на 24 августа: малооблачно и жарко

время публикации: 05:21 | последнее обновление: 05:21 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 24 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 24 августа, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха немного выше, чем вчера, и незначительно выше среднесезонной. Повысится влажность на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 21-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 29-40. В Беэр-Шеве – 23-36, в Мицпе-Рамоне – 20-32, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 23-34.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В пятницу-воскресенье – без существенных изменений, жарко, в утренние часы дымка на побережье Средиземного моря.

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Четверг, 24 августа 2017 г.
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