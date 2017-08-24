БАГАЦ ограничил количество участников в субботней акции протеста в Петах-Тикве

В четверг, 24 августа, Высший суд справедливости постановил, что в субботней акции протеста на площади Горен в Петах-Тикве смогут принять участие не более 500 человек. Суд запретил участникам протеста создавать помехи движению общественного транспорта.

Согласно решению суда, акция протеста может начаться не ранее 20:00, а участникам разрешается использовать не более двух мегафонов.

Несколько недель подряд, каждую субботу, в Петах-Тикве, недалеко от дома юридического советника Авихая Мандельблита, проходят акции протеста против того, что участники мероприятия называют "затягиванием расследования подозрений в отношении Нетаниягу".