Шейху Раэду Салаху предъявлены обвинения в подстрекательстве к террору

В мировой суд Хайфы подано обвинительное заключение против шейха Раэда Салаха, лидера Северного крыла Исламского движения. Он обвиняется в призывах к насилию и террору, в членстве в запрещенной организации.

Раэд Салах был задержан 15 августа после того, как он выступил на похоронах трех террористов из Умм эль-Фахма, совершивших нападение на сотрудников израильских сил безопасности на Храмовой горе, прославляя их действия и призывая к "войне за Аль-Аксу". Расследование против него проводилось совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) по распоряжению государственной прокуратуры и под контролем юридического советника.

В обвинительном заключении, переданном прокуратурой в суд, содержится восемь пунктов. В обвинительном заключении упоминаются: публикация в его Facebook видеоролика, записанного во время похорон террористов из Умм эль-Фахма, его выступление во время пятничной молитвы на Храмовой горе и его выступление перед толпой мусульман на футбольном поле в Умм эль-Фахме.