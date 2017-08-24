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На следующей неделе ЦАХАЛ получит еще два F-35

время публикации: 07:17 | последнее обновление: 07:17 блог версия для печати фото
На следующей неделе ЦАХАЛ получит еще два F-35

Два новых боевых самолета пятого поколения F-35 прибудут в Израиль до конца августа, что доведет их количество на вооружении ВВС ЦАХАЛа до 7 машин.

Еще два самолета прилетят в Израиль в октябре, а к декабрю 2017 года Израиль планирует стать первой страной после США, объявившей о начальной эксплуатационной готовности самолетов, сообщает Jerusalem Post.

До конца 2022 года количество самолетов F-35 на вооружении ЦАХАЛа должно достигнуть 50 машин, что составит две полные эскадрильи.

Кроме того, ВВС Израиля станут единственным получателем специального тестового варианта боевого самолета пятого поколения F-35.

По словам израильских военных, эта машина будет создана в единственном экземпляре по спецификациям, подготовка которых потребовала два года. Поставка в Израиль ожидается в 2020 году. Специальный самолет предназначен для тестирования технологий и вооружений, которые будут устанавливаться на самолетах F-35I – израильской версии самолета F-35A.

Напомним, что Израиль является единственным покупателем, которому предоставлено право устанавливать на самолетах собственные вооружения, авионику и системы радиоэлектронной борьбы.

На текущий момент прибывшие машины проходят стадию тестирования и интеграции к израильским системам, включая проведение тестов на дозаправку в воздухе с помощью воздушных танкеров "Реэм" (переоборудованные Boeing-707).

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