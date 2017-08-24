Полиция разрешила марш со свитком Торы по арабскому кварталу Сильван в Иерусалиме

Руководство полиции Иерусалимского округа разрешило провести вечером в четверг, 24 августа, марш с участием 250 евреев со свитком Торы по арабскому кварталу Сильван в Иерусалиме.

Участники марша планируют торжественно внести свиток Торы в старую синагогу в расположенном в Сильване районе Кфар Тайманим.

В марше примут участие министр сельского хозяйства Ури Ариэль, депутаты Моти Йогев, Бецалель Смотрич и Норит Корен, а также главный раввин Иерусалима Арье Штерн.

Охранять процессию будут крупные силы полиции и пограничной полиции (МАГАВ).