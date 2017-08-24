В Иерусалиме автомобилем сбит подросток, водитель скрылся

В четверг, 24 августа, на бульваре Голды Меир в Иерусалиме произошла авария. По сообщению полиции, подросток был сбит автомобилем, который скрылся с места аварии.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адорм" оказали пострадавшему первую помощь, а затем он был доставлен в больницу "Адаса Эйн Керем".

Сотрудники дорожной полиции расследуют обстоятельства происшествия.

Незадолго до этого в полицию поступило сообщение о семилетнем мальчике, который получил травмы после того, как был сбит грузовым автомобилем неподалеку от здания тюрьмы "Аялон" в Рамле. Пострадавший доставлен в больницу "Асаф а-Рофе" в Црифине. Водитель дал свидетельские показания на месте аварии.