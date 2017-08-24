Туристка из Украины прожила несколько дней в ашдодской квартире рядом с телом мужа

В четверг, 24 августа, временно проживающая в Ашдоде гражданка Украины (47) вызвала полицию и "скорую помощь" в квартиру жилого дома на улице Маапилим, сообщив, что ее муж слишком долго лежит на полу без движения.

Прибывшие на место сотрудники службы скорой медицинской помощи МАДА обнаружили лежащего на полу квартиры мужчину в возрасте около 50 лет без признаков жизни и с пятнами крови на теле.

Медики констатировали факт смерти мужчины, а сотрудники судебной медицинской экспертизы пришли к выводу, что тело мужчины пролежало на полу несколько дней.

Тело было переправлено в институт судебной медицины в Абу Кабире.

Как сообщает портал Ashdodnet, полиция занимается расследованием причин смерти туриста, однако на текущий момент основной версией следствия является смерть от естественных причин.