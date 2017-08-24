Нетаниягу и Кушнер побеседовали в Иерусалиме

В четверг, 24 августа, в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и специального советника президента США Джареда Кушнера.

Во встрече принимал участие посланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, помощник советника по национальной безопасности Диан Пауэлл и посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Перед началом встречи премьер-министр Нетаниягу сказал: "У нас есть много тем для обсуждения: продвижение на пути к миру, стабильность, безопасность и процветание региона. Я убежден, что все эти задачи решаемы".

В свою очередь, Джаред Кушнер сказал: "Президент хранит верность своему слову найти решение, которое принесет процветание и мир всем народам региона. Мы высоко ценим готовность премьер-министра и его помощников серьезно и взвешенно обсуждать вопросы, стоящие на повестке дня".

Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро, ныне работающий в тель-авивском Институте исследований национальной безопасности, на брифинге 22 августа отметил, что не следует ожидать многого от визита Кушнера и других представителей администрации Трампа, задачей которых, по его словам, является "повторная калибровка" позиции Белого дома.