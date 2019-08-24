Теракт у поселка Долев: продолжается розыск террористов, задержаны подозреваемые. ВИДЕО

В субботу, 24 августа, около 20:00, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности продолжают розыск террористов, осуществивших теракт возле поселка Долев.

В ходе розыскных мероприятий был произведен ряд задержаний. Задержанные доставлены для допроса сотрудниками служб безопасности.

Также сообщается, что в субботу утром командир дивизии Иудеи и Самарии, бригадный генерал Эран Нив, вместе с командиром региональной бригады "Эфраим", полковником Ифтахом Норкиным, и сотрудниками ШАБАКа осмотрели место теракта и проанализировали ситуацию в этом районе.

Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что военнослужащие ЦАХАЛа конфисковали видео с камер наблюдения, расположенных в ближайших к месту происшествия деревнях, в частности, в деревне Эйн-Арик. Сообщалось о задержании двух жителей этой деревни и одного жителя деревни Эйн-Киния.

Военный обозреватель телеканала "Решет" Алон Бен Давид сообщил, что, судя по всему, речь идет о заранее спланированном нападении, организаторы которого живут недалеко от места, где прогремел взрыв. По словам Бен Давида, скорее всего, взрывное устройство было заложено ими ночью; взрыв был осуществлен дистанционно. Не исключено также, что целью террористов были военнослужащие ЦАХАЛа, однако, увидев семью израильтян, выходивших из машины, они решили действовать немедленно. Взрывное устройство весом до 4 кг взорвалось с большим количеством осколков; если бы на месте взрыва находилась большая группа людей, число пострадавших было бы намного больше.

Напомним, в пятницу, 23 августа, рядом с источником Эйн-Бувин около поселка Долев (южная Самария, региональный совет Мате-Биньямин) сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла 17-летняя израильтянка, Рина Шнерб. 19-летний брат Рины, Двир Хаим, получил тяжелые ранения. 46-летний раввин Эйтан Шнерб, отец Рины, получил ранения средней степени тяжести. Оба пострадавших находятся в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем". Состояние Эйтана Шнерба оценивается как сравнительно легкое; Двиру Хаиму была проведена операция. В субботу врачи сообщили, что его состояние улучшилось.

Эйтан Шнерб рассказал, что он, вместе с Двиром и Риной, пришел к источнику Эйн-Бувин около 10 часов утра. Его удивило, что в пятницу утром это популярное место отдыха было безлюдным. Взрыв раздался, когда семья шла от машины к источнику. По словам Эйтана Шнерба, основной удар приняла на себя Рина.

Накануне армейская пресс-служба подтвердила, что теракт рядом с источником Эйн-Бувин был совершен с применением самодельного взрывного устройства с дополнительными поражающими предметами.

Спустя несколько часов после теракта постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Дани Данон потребовал, чтобы СБ ООН осудил убийство 17-летней Рины Шнерб, погибшей 23 августа в результате теракта возле поселка Долев.

Ответственность за это убийство Данон возложил на палестинскую администрацию и ее политику поощрения убийств евреев.

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт написал в своем миниблоге в сети Twitter: "ХАМАС приветствовал убийство 17-летней Рины Шнерб палестинскими террористами. Власти ПА должны решительно осудить это нападение, а также недавнее убийство 18-летнего Двира Сорека. Если же они не сделают этого, то странам-донорам следует потребовать у палестинских властей ответа на вопрос: почему их средства используются для того, чтобы оплачивать террористические нападения".

Также с осуждением теракта в Биньямине выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман и посол Европейского союза в Израиле Эммануэль Жафре.





