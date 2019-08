Военнослужащая ЦАХАЛа сфотографировала флаг со свастикой на границе Газы

В пятницу, 23 августа, в "твиттере" пресс-службы Армии обороны Израиля было опубликовано фото, сделанное военнослужащей ЦАХАЛа возле границы сектора Газы, где проходил "марш возвращения".

На снимке изображен палестинский флаг, рядом с которым развевается черное полотнище со свастикой. Также в сообщении отмечается, что родственники военнослужащей, сделавшей снимок, погибли в Холокосте.

Участники "марша" не впервые выбирают свастику в качестве одного из символов акции.

Photographed today by a soldier stationed on the border fence with Gaza. Her relatives were murdered in the Holocaust by Nazis. Like them, she knows what the swastika means.



But today, she saw that symbol while wearing the uniform of one of the world’s strongest militaries. pic.twitter.com/fFEUkfooQV