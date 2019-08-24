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В Израиле

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают поиск террористов, осуществивших взрыв возле поселка Долев

время публикации: 09:57 | последнее обновление: 12:37 блог версия для печати фото
Эйн-Бувин (архив)

Силы Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности продолжают поиски террористов, осуществивших взрыв возле поселка Долев. Принимаются меры для обеспечения безопасности жителей Иудеи и Самарии, на трассах установлены КПП, при этом сохраняется свобода передвижения для палестинцев.

Как сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр", военнослужащие конфискуют видео с камер наблюдения, расположенных в ближайших к месту происшествия деревнях, в частности, в деревне Эйн-Арик.

По подозрению в причастности к теракту задержаны двое местных жителей, имя одного из них названо – Риби Абу Сафа; также задержан житель деревни Эйн-Киния. ПИЦ сообщает, что задержанный, "студент университета Бир-Зейт", отбывал срок в израильской тюрьме. Также допрошен свидетель, утверждавший, что видел белый автомобиль, отъезжавший от места теракта.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментирует эту информацию.

Военный обозреватель телеканала "Решет" Алон Бен Давид сообщил, что, судя по всему, речь идет о заранее спланированном нападении, организаторы которого живут недалеко от места, где прогремел взрыв. По словам Бен Давида, скорее всего, взрывное устройство было заложено ими ночью; взрыв был осуществлен дистанционно. Не исключено также, что целью террористов были военнослужащие ЦАХАЛа, однако, увидев семью израильтян, выходивших из машины, они решили действовать немедленно. Взрывное устройство весом до 4 кг взорвалось с большим количеством осколков; если бы на месте взрыва находилась большая группа людей, число пострадавших было бы намного больше.

Напомним, в пятницу, 23 августа, рядом с источником Эйн-Бувин около поселка Долев (южная Самария, региональный совет Мате-Биньямин) сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла 17-летняя израильтянка, Рина Шнерб. 19-летний брат Рины, Двир Хаим, получил тяжелые ранения. 46-летний раввин Эйтан Шнерб, отец Рины, получил ранения средней степени тяжести. Оба пострадавших находятся в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем". Состояние Эйтана Шнерба оценивается как сравнительно легкое; Двиру Хаиму была проведена операция, его состояние стабильно, опасности для жизни нет.

Эйтан Шнерб рассказал, что он, вместе с Двиром и Риной, пришел к источнику Эйн-Бувин около 10 часов утра. Его удивило, что в пятницу утром это популярное место отдыха было безлюдным. Взрыв раздался, когда семья шла от машины к источнику. По словам Эйтана Шнерба, основной удар приняла на себя Рина.

Накануне армейская пресс-служба подтвердила, что теракт рядом с источником Эйн-Бувин был совершен с применением самодельного взрывного устройства с дополнительными поражающими предметами.

Спустя несколько часов после теракта постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Дани Данон потребовал, чтобы СБ ООН осудил убийство 17-летней Рины Шнерб, погибшей 23 августа в результате теракта возле поселка Долев.

Ответственность за это убийство Данон возложил на палестинскую администрацию и ее политику поощрения убийств евреев.

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт написал в своем миниблоге в сети Twitter: "ХАМАС приветствовал убийство 17-летней Рины Шнерб палестинскими террористами. Власти ПА должны решительно осудить это нападение, а также недавнее убийство 18-летнего Двира Сорека. Если же они не сделают этого, то странам-донорам следует потребовать у палестинских властей ответа на вопрос: почему их средства используются для того, чтобы оплачивать террористические нападения".

Также с осуждением теракта в Биньямине выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман и посол Европейского союза в Израиле Эммануэль Жафре.



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