24 декабря 2016 г.
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Биньямин Нетаниягу распорядился прекратить финансирование структур ООН

время публикации: 20:50 | последнее обновление: 20:50 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу: "Я распорядился прекратить финансирование пяти структур ООН"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, принимавший участие в церемонии зажжения первой ханукальной свечи вместе с инвалидами Армии обороны Израиля, выступил речью, в которой обрушился с критикой на Организацию объединенных наций и президента США Барака Обаму.

"Это решение является позорным. Нет большего абсурда, чем назвать Стену плача и еврейский квартал Иерусалима оккупированной территорией", - заявил израильский лидер.

Нетаниягу напомнил, что последним президентом, активно проводившим антиизраильскую политику, был Джимми Картер, недавно заявивший, что ХАМАС не является террористической организацией. Однако у него ничего не получилось. С тех пор все президенты США придерживались обещания не поддерживать односторонние антиизраильские инициативы. Президент Барак Обама нарушил это обещание, включая собственные гарантии, данные в 2011 году.

"Принятое решение не только не приближает мир, оно отдаляет его. Подумайте сами, насколько это абсурдно: полмиллиона человек убито в Сирии, Ближний Восток в огне, а они цепляются к единственной демократии в регионе".

"В 1980 году ООН приняла резолюцию, приравнявшую сионизм к нацизму. Мы добились отмены этой резолюции. Новая резолюция тоже будет отменена, и не благодаря уступкам, а благодаря нашей стойкости. Уход из Газы нам ничем не помог. Его результатом стали тысячи ракет и отчет Голдстона. Мы выучили урок и не повторим той же ошибки", - подчеркнул Нетаниягу.

Израильский лидер сообщил, что беседовал со многими американскими лидерами, демократами и республиканцами, и что они обещали бороться с этой резолюцией посредством законодательства, наказывающего страны и организации, выступающие против Израиля, включая ООН, четверть финансирования которого поступает из США.

"Решение ООН – лебединая песня старого мира, настроенного против Израиля. В новом мире тем, кто выступает против Израиля, придется платить более высокую цену. Я распорядился остановить всю помощь Сенегалу и отозвал посла из Новой Зеландии. Кроме того, МИД Израиля получил распоряжение немедленно прекратить финансирование пяти структур ООН, наиболее враждебно настроенных к Израилю, а также проанализировать все расходы Израиля на структуры ООН и миссии ООН в Израиле", - заявил Нетаниягу.

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