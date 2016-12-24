"Гаарец": Нетаниягу отменил визит в Израиль премьер-министра Украины

Вечером в субботу, 24 декабря, политический обозреватель газеты "Гаарец" Барак Равид сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил намеченный на ближайшую неделю визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

По сообщению Равида, ссылающегося на информированные правительственные источники, визит отменен в качестве реакции на поддержку Украиной антиизраильской резолюции, которая была утверждена 23 декабря Советом безопасности ООН.

Аналогичную информацию опубликовали Десятый и Первый канал ИТВ. К моменту публикации в канцелярии премьер-министра никак не комментируют это сообщение.

Ранее, выступая на церемонии зажжения ханукальной свечи на базе ЦАХАЛа, глава правительства назвал решение Совета безопасности "лебединой песней старого мира". Нетаниягу заявил: "В новом мире, на пороге которого мы находимся, тем, кто выступает против Израиля, придется платить высокую цену".

Сразу после утверждения резолюции в срочном порядке для консультаций были отозваны израильские послы из Новой Зеландии и Сенегала, так как представители этих стран голосовали в СБ ООН за нее. Канцелярия главы правительства Израиля распространила пояснение, согласно которому речь идет о первых мерах в отношении стран, инициировавших резолюцию и имеющих дипломатические отношения с еврейским государством.

Кроме того, Нетаниягу поручил израильскому МИДу отменить все программы помощи Сенегалу и объявил об отмене встречи с министром иностранных дел Сенегала, которая должна была состояться через три недели.

Как сообщалось ранее, резолюция, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Вдобавок, резолюция призывает все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето. За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай. После того, как Египет не стал вносить эту резолюцию на голосование в СБ ООН (СМИ предполагают, что Нетаниягу и Трамп сумели убедить президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси воздержаться от этих действий), антиизраильская резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.





