Министр Галант: США бросили Израиль на политической арене

Министр строительства Израиля Йоав Галант, представитель партии "Кулану", выступил с острой критикой в адрес США из-за голосования по антиизраильской резолюции Совета безопасности ООН.

По словам министра, США совсем недавно поставили Израилю самые современные самолеты, но теперь бросили на политической и дипломатической арене.

Йоав Галант подчеркнул необходимость защищать себя, и добавил, что "ООН продолжит осуждать, а мы продолжим строить".

Напомним, за антиизраильскую резолюцию голосовали 14 членов СБ ООН, США воздержались, но не стали применять вето.

Израиль заявил, что не собирается выполнять эту резолюцию, и остро раскритиковал позицию США.