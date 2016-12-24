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Министр Галант: США бросили Израиль на политической арене

время публикации: 12:10 | последнее обновление: 12:10 блог версия для печати фото
Министр Галант: США бросили Израиль на политической арене

Министр строительства Израиля Йоав Галант, представитель партии "Кулану", выступил с острой критикой в адрес США из-за голосования по антиизраильской резолюции Совета безопасности ООН.

По словам министра, США совсем недавно поставили Израилю самые современные самолеты, но теперь бросили на политической и дипломатической арене.

Йоав Галант подчеркнул необходимость защищать себя, и добавил, что "ООН продолжит осуждать, а мы продолжим строить".

Напомним, за антиизраильскую резолюцию голосовали 14 членов СБ ООН, США воздержались, но не стали применять вето.

Израиль заявил, что не собирается выполнять эту резолюцию, и остро раскритиковал позицию США.

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