Герцог: "Нетанигу объявил войну всему миру"

Председатель оппозиции и лидер блока "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог назвал опасным сумасшествием поведение премьер-министра Биньямина Нетаниягу после принятия Советом безопасности ООН антиизраильской резолюции.

По словам Герцога, "Нетаниягу потерял контроль над собой. Человек, месяц назад рассказывавший, как весь мир поклоняется нам, объявил сегодня войну всему миру, США и Европе, и пытается успокоить нас".

Герцог заявил, что ухудшение ситуации могут предотвратить только выборы, которые прервут власть Нетаниягу, и призвал Яира Лапида и других присоединиться к борьбе, которая выплеснется из социальных сетей на улицы. Он также призвал Моше Кахлона выйти из правительства Нетаниягу, "пока не стало слишком поздно".