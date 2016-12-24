Умер писатель Феликс Кривин

Как стало известно, ушел из жизни известный писатель и поэт Феликс Кривин, с 1998 года проживавший в Беэр-Шеве. Ему было 88 лет. О его смерти сообщили представители Союза писателей Беэр-Шевы.

Феликс Давидович Кривин родился в Мариуполе в 1928 году. В 1951 году окончил Киевский педагогический институт, работал учителем в Мариуполе. В 1955 году переехал в Ужгород и начал работать редактором Закарпатского областного издательства. В 1998 году репатриировался в Израиль.

Его произведения выходили с 1960 года в разных издательствах. Феликс Кривин также писал интермедии для Аркадия Райкина.

В 2006 году Феликс Кривин стал лауреатом независимой "Русской премии" Подкарпатской Руси.

Первая книга с произведениями Кривина, "Вокруг вещей", вышла в 1960 году. Среди других его книг - "Карманная школа" (1962), "Несерьезные Архимеды" (1971), "Гиацинтовые острова" (1978), "Принцесса грамматика или потомки древнего глагола" (1981), "Миллион лет до любви" (1985), "Я угнал машину времени" (1992), "Полусказки и другие истории" (1997).

По материалам "Википедии"