Лапид призвал Нетаниягу назначить министра иностранных дел

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил с заявлением по поводу голосования в Совете безопасности ООН, по итогам которого была принята резолюция с осуждением израильского строительства в населенных пунктах за "зеленой чертой".

Яир Лапид осудил как саму резолюцию, так и левые организации, выразившие радость по этому поводу, отметив, что такое поведение не патриотично.

Лапид заявил, что этот результат был вполне ожидаем, так как правительство последние годы игнорировало работу на международной арене и всякий раз ставило политические интересы выше государственных. Он подчеркнул, что ни одна страна не поддержала Израиль, ни Россия, ни Великобритания, ни Египет.

Он отметил, что у принятой резолюции будут разнообразные последствия, и остановить этот процесс нелегко. Лапид подчеркнул, что не советует правительству Израиля рассчитывать исключительно на помощь Дональда Трампа, так как его внешняя политика все еще не сформирована.

Лапид подчеркнул, что стране нужен министр иностранных дел, и в правительстве есть много достойных людей, готовых занять этот пост. "Сам я не готов брать на себя эту роль", - подчеркнул он.

Яир Лапид сказал, что необходима разъяснительная работа, для чего следует назначить главу Совета национальной безопасности, координирующего эту деятельность. Он пообещал поддержать правительство в борьбе с международным давлением.

При этом он сказал, что необходимы другая политика и другое руководство.

Отвечая на вопросы журналистов, Лапид сказал, что нестоит участвовать во французской мирной конференции.

Лапид сказал также, что мир может принимать любые решения, но это ничего не значит. "Через 71 год после Холокоста никто не будет предписывать нам, что делать", - сказал он.





