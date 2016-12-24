Оппозиция обвинила политику Нетаниягу в результатах голосования в СБ ООН

После голосования по антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН оппозиция обрушилась с острой критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, утверждая, что его политика привела к тому, что США не применили вето.

Председатель парламентской оппозиции Ицхак Герцог заявил, что это тяжелый день и стратегический провал для Израиля, и что США должны были применить вето. Он подчеркнул, что, если у Нетаниягу есть хоть капля чувства ответственности, то премьер-министр обязан уйти в отставку, так как он "не имеет права" и далее управлять государством.

"Аплодисменты красивым речам Нетаниягу в мире взорвались вчера принятием решения, вредного и бьющего по нашей стране. Череда неудач Нетаниягу во внешней политике привела к опасному провалу на международной арене. Восемь лет постоянных конфликтов премьер-министра Израиля с президентом самой мощной державы мира вчера вечером дали ожидаемый результат. Провалы Нетаниягу, его политика опасны и вредны для Израиля", - сказал он.

Лидер партии "А-Тнуа" из блока "Сионистский лагерь" Ципи Ливни заявила: "Резолюция СБ ООН плоха для Израиля и это прямое следствие действий Нетаниягу, потакающего крайне правым силам. Эта резолюция бьет по Иерусалиму, наносит удар по тому, чего добились мы - по сохранению крупных блоков поселений. Но Нетаниягу настаивал на законе о легализации форпостов, упорствовал, хотя знал о возможных последствиях, а теперь все мы, вся страна за это расплачиваемся.

Можно обвинять Обаму. Но ведь не только США не использовали право вето. Все ведущие страны мира поддержали эту антиизраильскую резолюцию - Великобритания, Россия, Франция и Китай. Можно говорить, что ООН против нас. Но ООН и раньше был таким, однако мы добивались остановки антиизраильских резолюций и продвигали интересы Израиля.

Ведь мы предупреждали, постоянно предупреждали, что закон о форпостах и Амона приведут Израиль в Совет Безопасности, просили и требовали остановиться и одуматься ради нашей страны. Я требовала действовать, чтобы сохранить Иерусалим и крупные поселенческие блоки, и для этого заморозить строительство в отдельных удаленных поселениях. Нетаниягу упорствовал - и результат налицо. Мы обязаны действовать, вести прямые переговоры ради Израиля, чтобы избежать в будущем принятия подобных антиизраильских решений".

Бывший премьер-министр Эхуд Барак, в свою очередь, заявил, что голосование в СБ ООН стало беспрецедентным провалом для Израиля. Он написал в своем Twitter, что премьер-министр должен уволить министра иностранных дел, а заодно "обвинять Керри, Обаму, Арафата и иерусалимского муфтия". Пост министра иностранных дел на данный момент занимает сам Нетаниягу.

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