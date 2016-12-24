24 декабря 2016 г.
последняя новость: 17:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:45 В результате аварии в районе реки Иордан пострадали три человека
14:06 Полиция Иерусалима предотвратила теракт
12:10 Министр Галант: США бросили Израиль на политической арене
10:15 Три человека задержаны по подозрению в контрабанде оружия
09:10 Умер один из двух братьев, раненных в Нацерете
08:13 Оппозиция обвинила политику Нетаниягу в результатах голосования в СБ ООН
07:49 Ответные меры Израиля после принятия антиизраильской резолюции в ООН
06:55 Прогноз погоды на 24 декабря: облачно, прохладно, временами дожди
19:00 Теракт в поселении Эфрат, ранен израильтянин
18:25 Стрельба в Нацерете, два человека ранены
В Израиле

Прогноз погоды на 24 декабря: облачно, прохладно, временами дожди

время публикации: 06:55 | последнее обновление: 06:55 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 24 декабря: облачно, прохладно, временами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 24 декабря, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха немного ниже, чем вчера. Утром возможны дожди в северных районах. Вечером дожди усилятся и будут идти на севере и в центре.

В Иерусалиме – 5-12 градусов, в Тель-Авиве – 11-17, в Хайфе – 9-14, в Эйлате – 9-17. В Беэр-Шеве – 7-15, в Мицпе-Рамоне – 4-11, на побережье Мертвого моря – 12-19, в Ашкелоне – 11-17, в Ариэле – 6-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-17, на Голанских высотах – 6-13.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 50-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье – холодно, дожди почти по всей стране (включая Негев), снегопад на Хермоне, усилится ветер, шторм. В понедельник дожди будут идти, в основном, на севере и на побережье Средиземного моря, холодно, снегопад на Хермоне. Во вторник будет очень холодно, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 24 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016