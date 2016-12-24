Реакция политиков на резолюцию Совбеза ООН: от аннексии поселений до возврата Нью-Йорка индейцам

Израильские политики продолжают публиковать свою позицию по поводу принятой вечером в пятницу в Совете безопасности ООН антиизраильской резолюции.

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн заявил, что вслед за резолюцией о признании Стены плача оккупированной территорией Совбез ООН должен потребовать от США вернуть Нью-Йорк индейцам.

Министр просвещения Нафтали Беннет призвал как можно скорее объявить об аннексии Иудеи и Самарии. По словам Беннета, решение Совбеза ООН является прямым следствием политики Осло, уступок, отступлений и разделений.

Министр юстиции Аелет Шакед назвала жалким спектаклем аплодисменты, прозвучавшие на заседании Совбеза ООН после принятия антиизраильской резолюции. По словам Шакед, "Израиль достаточно силен, чтобы эта резолюция что-либо изменила".

Фракция партии "Кулану" в Кнессете осудила "одностороннюю резолюцию Совбеза ООН, полностью игнорирующую от подстрекательства со стороны палестинского руководства, его поддержку террора и отказ признать еврейское государство".

При этом все политики подчеркивают, что очередная антиизраильская резолюция была принята на фоне абсолютной беспомощности ООН остановить бойню в Сирии.