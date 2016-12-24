24 декабря 2016 г.
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В Израиле

В числе боевых пилотов ВВС ЦАХАЛа появится четвертая женщина

время публикации: 19:49 | последнее обновление: 19:49 блог версия для печати фото
В числе боевых пилотов ВВС ЦАХАЛа появится четвертая женщина

В четверг, 29 декабря, при участии премьер-министра Биньямина Нетаниягу и начальника генерального штаба Гади Айзенкота пройдет официальная церемония завершения 173 выпуска летных курсов ВВС Армии обороны Израиля.

Всего в четвертый раз в истории курсов среди получающих нашивки с крылышками будет стоять девушка, прошедшая курс по специальности боевой летчик.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, 24% выпускников 173-х летных курсов родились и выросли в сельскохозяйственных поселках (мошавах), еще 12% - в кибуцах.

26% выпускников являются не первыми в семье, кто закончили летные курсы.

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Суббота, 24 декабря 2016 г.
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