Президенту подана вторая просьба об амнистии Эльора Азарии

Родители Эльора Азарии, приговоренного к полуторогодам тюремного заключения за непредумышленное убийство террориста, обратились к президенту Реувену Ривлину с просьбой еще раз рассмотреть возможность амнистии их сына. Эта вторая просьба об амнистии, поданная президенту. Первая - была отклонена 19 ноября.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что просьбу родителей солдата поддержал глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр обороны Авигдор Либерман и еще 53 депутата Кнессета.

Отметим, что на прошлой неделе в газете "Маарив а-Шавуа" была опубликована статья Моше Коэна, который со ссылкой на источники в окружении Реувена Ривлина, написал, что он намерен объявить об амнистии Эльора Азарии в 70-й День независимости, 18-19 апреля 2018 года.

Эльор Азария был приговорен судом к полутора годам тюремного заключения, он начал отбывать наказание 9 августа. 27 сентября начальник Генштаба Гади Айзенкот сократил срок заключения Азарии на четыре месяца.

К 18 апреля 2018 года Азария будет находиться в тюрьме более восьми месяцев (менее полугода до конца срока).

24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этом трехминутном ролике видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежащего на спине. Пуля попала в голову, ранение оказалось смертельным. Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан. Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие. На одной из них слышно, как один из медиков говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов. Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств и под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служил Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста. Однако перед судом в итоге предстал только стрелявший военнослужащий.





