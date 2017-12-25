18+
25 декабря 2017 г.
последняя новость: 00:30
Как встречать Год Собаки
Рост биткоина влияет на оргазм
Семья, не чувствующая боли
Пенелопа Крус поддержала подругу
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
00:30 В результате ДТП на 71-м шоссе один человек погиб и двое получили травмы
22:32 На пляже в Ашкелоне полицейские спасли израильтянина от самоубийства. ВИДЕО
22:19 Министерская комиссия разработала план по борьбе с угрозой использования БПЛА врагом
21:35 Глава израильского правительства поздравил христиан с Рождеством
20:48 Во время допроса в полиции Давид Битан хранил молчание
20:23 ЦАХАЛ закрыл колледж в Аль-Арубе
19:57 В иерусалимском ресторане иностранного туриста обсчитали на 35.000 шекелей
18:42 Восстановлено движение поездов в центре страны
18:16 Под давлением активистов BDS певица Лорд отменила гастроли в Израиле
17:58 Министр сельского хозяйства призвал израильтян молиться о дожде
В Израиле

Президенту подана вторая просьба об амнистии Эльора Азарии

время публикации: 24 декабря 2017 г., 16:08 | последнее обновление: 24 декабря 2017 г., 16:51 блог версия для печати фото
Президенту подана вторая просьба об амнистии Эльора Азарии
Президенту подана вторая просьба об амнистии Эльора Азарии
Президенту подана вторая просьба об амнистии Эльора Азарии

Родители Эльора Азарии, приговоренного к полуторогодам тюремного заключения за непредумышленное убийство террориста, обратились к президенту Реувену Ривлину с просьбой еще раз рассмотреть возможность амнистии их сына. Эта вторая просьба об амнистии, поданная президенту. Первая - была отклонена 19 ноября.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что просьбу родителей солдата поддержал глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр обороны Авигдор Либерман и еще 53 депутата Кнессета.

Отметим, что на прошлой неделе в газете "Маарив а-Шавуа" была опубликована статья Моше Коэна, который со ссылкой на источники в окружении Реувена Ривлина, написал, что он намерен объявить об амнистии Эльора Азарии в 70-й День независимости, 18-19 апреля 2018 года.

Эльор Азария был приговорен судом к полутора годам тюремного заключения, он начал отбывать наказание 9 августа. 27 сентября начальник Генштаба Гади Айзенкот сократил срок заключения Азарии на четыре месяца.

К 18 апреля 2018 года Азария будет находиться в тюрьме более восьми месяцев (менее полугода до конца срока).

24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этом трехминутном ролике видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежащего на спине. Пуля попала в голову, ранение оказалось смертельным. Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан. Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие. На одной из них слышно, как один из медиков говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов. Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств и под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служил Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста. Однако перед судом в итоге предстал только стрелявший военнослужащий.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2017 г.
Депутат Кнессета Бокер навестила в тюрьме Эльора Азарию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 декабря 2017 г.
"Маарив": президент Ривлин намерен помиловать Азарию в День независимости
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 ноября 2017 г.
Нетаниягу и Кахлон обратились к президенту с просьбой об амнистии Эльора Азарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2017 г.
40 парламентариев обратились к президенту с просьбой об амнистии Эльора Азарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2017 г.
Депутат Элазар Штерн: "Я бы не стал сокращать срок заключения Эльора Азарии"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2017 г.
Нетаниягу: "Не всякая критика – это подстрекательство"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2017 г.
Депутат Моти Йогев: "Дело Азарии должно было закончиться дисциплинарным судом"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2017 г.
В сети появились фотографии Ривлина в куфие, начато расследование
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 ноября 2017 г.
Президент Израиля отклонил просьбу Эльора Азарии об амнистии







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 25 декабря 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017