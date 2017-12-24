Румыния заявила о намерении перенести посольство в Иерусалим, ПА возмущена

Председатель нижней палаты румынского парламента Ливиу Драгня, лидер Социал-демократической партии Румынии, в пятницу, 22 декабря, заявил, что власти этой европейской страны всерьез рассматривают возможность переноса посольства Румынии из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявлении пишут сайт Times of Israel и газета "Исраэль а-Йом".

Посольство Румынии в Тель-Авиве подтверждает, что такой вариант рассматривается.

Израильские СМИ отмечают, что на прошлой неделе в ходе голосования по статусу Иерусалима на экстренной сессии Генеральной ассамблеи ООН Румыния была одной из воздержавшихся стран.

Румынские СМИ неоднозначно отреагировали на сообщение о готовности властей к переносу посольства в Иерусалим. Во многих публикациях говорится, что это заявление было сделано под давлением Вашингтона. Ряд лидеров христианской общины Румынии выступили против переноса посольства, отмечая, что подобное решение может негативно отразиться на ситуации в Святом городе. В публикации румынского новостного портала Adevarul говорится, что односторонние шаги не способствуют миру в регионе.

Судя по комментариям румынских политиков, решение о переносе посольства не будет приниматься поспешно и, скорее всего, Бухарест не станет переносить дипмиссию до тех пор, пока президент и госдепартамент США не примут решения о переносе американского посольства в Иерусалим.

Как сообщает агентство Maan, палестинская община в Румынии призвала ПНА принять срочные меры, чтобы убедить Бухарест отказаться от своего решения о переносе посольства. В публикации указывается на то, что в самой Румынии проходят акции протеста оппозиции, обвиняющей действующее правительство в коррупции.

Напомним, что вскоре после декларации президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и намерении в будущем перенести американское посольство в Иерусалим президент Чехии Милош Земан также заявлял, что чешское посольство может быть перенесено в Иерусалим. Но премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вскоре выступил с заявлением о том, что перенос посольства не планируется.





