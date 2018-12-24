Герои и антигерои Израиля 2018 года. Голосование на NEWSru.co.il

Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2018 года в 16 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.

Итоги голосования будут опубликованы 31 декабря.

"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

При голосовании в каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.

Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, звучавших в новостях в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.

ВЫБОР ГЕРОЕВ И АНТИГЕРОЕВ 2018 года. Принять участие в опросе

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2018 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. В 2017 году было сделано исключение, оно касалось только одной персоны – Дональда Трампа.

Администрация нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.

Голосование в 2018 году проводится по следующим номинациям:

1) Герой года в мире,

2) Антигерой года в мире,

3) Герой года в Израиле,

4) Антигерой года в Израиле,

5) Человек года. Политика,

6) Человек года. Экономика,

7) Армия и службы безопасности,

8) Наука, образование и здоровье, 9) Человек года. Культура,

10) Современные технологии,

11) Лучший проект новых репатриантов,

12) Человек года. Спорт,

13) Событие года в мире,

14) Событие года в Израиле,

15) Потеря года в мире,

16) Потеря года в Израиле.



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НОМИНАНТЫ

(по возможности, перечислены в алфавитном или хронологическом порядке)

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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Аркадий Бабченко – журналист, "умерший" и "воскресший" после инсценировки покушения в Киеве

Илон Маск – бизнесмен-новатор, отвечающий на неудачи новыми фантастическими проектами

Никки Хейли – представитель США в ООН, инициировавшая резолюцию против ХАМАСа

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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Джереми Корбин – британский политик, лидер лейбористов, которого обвиняют в антисемитизме

Мухаммад бин Салман – наследный принц Саудовской Аравии, обвиняемый в "заказе" убийства оппозиционера Хашогги

Марк Ламонт Хилл – политический комментатор телеканала CNN, призвавший с трибуны ООН уничтожить Израиль

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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ари Фульд – будучи смертельно раненным пытавшийся остановить террориста

Нета Барзилай – певица, победительница конкурса "Евровидение-2018"

Натан Щаранский – общественный деятель, завершивший работу на посту главы "Сохнута"

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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Натали Портман – актриса и режиссер, отказавшаяся от премии "Генезис" и осудившая Израиль за "хок леом"

Гидеон Леви – журналист, опубликовавший после теракта в Офере статью "Мне безразлична боль поселенцев"

Орен Хазан – депутат, назвавший коллегу-инвалида Илана Гилона "половиной человека"

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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА

Бени Ганц – бывший начальник генштаба, партия которого еще до создания стала одним из лидеров рейтинга по опросам избирателей

Авигдор Либерман – лидер НДИ, ушедший с поста министра обороны в знак протеста против политики в отношении ХАМАСа

Айелет Шакед – министр юстиции, за реформирование Верховного суда Израиля

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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА

Элиэзер Ривлин – уполномоченный по приему жалоб против судей, за отчет о неправомочных действиях судов по трудовым конфликтам

Карнит Флуг – глава Банка Израиля, предупреждавшая правительство о серьезном бюджетном дефиците

Кэр Шульц – гендиректор "Тевы", за стабилизацию компании

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7) АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ицхак Брик – глава Управления жалоб, поданных военнослужащими, предупредивший о неготовности ЦАХАЛа к войне

Михаил Левин – доброволец пожарной охраны, предложивший новую методику тушения пожаров около границы Газы

Ор Нааман – командир батареи Patriot 138-го батальона, сбившей сирийские Су-22 и БПЛА

Безымянные военные хакеры, "сводившие с ума" систему ПВО Сирии

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8) НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ

Мария Гринглаз – организатор всеизраильской олимпиады "Юный математик"

Лиор Унгар – нейрохирург, инициировавший кампанию по борьбе с "антипривовчниками"

Эли Фрид – гендиректор Центра ученых будущего, при поддержке минпроса готовящего сборную юниоров для международных олимпиад

Благотворительный фонд "Шанс на жизнь", помогающий тяжелобольным детям, которые лечатся в Израиле

"Крылья Крембо" – израильское молодежное движение, помогающее сверстникам с особыми потребностями (в этом году было на грани закрытия)

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9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА

Дмитрий Брикман – программист, фотохудожник, автор и ведущий программы "Детский недетский вопрос"

Александр Видгоп, Эдуард Штерн, Ольга Педди, Зеэв Новиков – за фотопроект "Обнаженный мир"

Саша Галицкий – художник, писатель и педагог, за сетевой музей искусства пожилых людей

Елена Макарова – писательница и арт-терапевт, за книгу "Имя разлуки" и серию встреч, посвященных памяти поэта Инны Лиснянской

Александр Рыбалка, Максим Шамота – за книгу "Евреи Святой Земли: религия и традиции, культура и символика"

Михаил Теплицкий – актер и режиссер, художественный руководитель театра "Маленький"

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10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Маоз Бен-Ари – основатель проекта CardioScale, создавшего монитор для быстрого выявления нуждающихся в немедленной медицинской помощи

Илан Бен-Давид – гендиректор компании Chakratec, разработавшей новую технологию быстрой зарядки электромобилей

Надав Цафрир – бывший командир подразделения 8200, основатель компании Sygnia, занимающейся консалтингом в сфере кибербезопасности

Гиль Швед – основатель компании Check Point, удостоенный в этом году Премии Израиля в сфере технологий и инноваций

Израильская компания BrightWay Vision, применившая военные технологии для создания системы безопасного вождения в сложных условиях

Израильский стартап Jet Eat, предлагающий с помощью 3d-печати создавать "веганские стейки"

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11) ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ РЕПАТРИАНТОВ

Книжный магазин "Бабель" – открытый три года назад и ставший одним из культурных центров Тель-Авива

"Кастрюлька" – волонтерский проект поддержки женщин после родов в Израиле

"Шиши Шабат Исраэли" – организация, созданная для интеграции русскоязычных новых репатриантов

"Я – Тора" – интернет-проект, в основе которого новый русский перевод избранных библейских текстов

Jewish Point – проект для общения и знакомства с еврейской традицией раввина Йосефа Херсонского

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12) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ

Линой Ашрам – медали чемпионата мира и кубка мира по художественной гимнастике

Ариэль Бейт а-Лахми – тренер мужской молодежной сборной Израиля по баскетболу, впервые завоевавшей "золото" чемпионата Европы

Владислав Быканов – чемпион Европы по шорт-треку

Артем Гурский – чемпион Европы и мира по каратэ Фудокан

Саги Муки – чемпион Европы по дзюдо, победа на Гран-при в ОАЭ

Лона Чемтай Салпетер – чемпионка Европы в беге на 10 км

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13) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Отравление Скрипалей, в совершении которого подозревают сотрудников ГРУ

Миссия на Марс InSight: успешная посадка на Марс

Гибель российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии

Раскол православной церкви

"Топливный бунт" в Париже

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14) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Открытие посольства США в Иерусалиме

Утверждение закона о национальном характере государства Израиль ("хок леом")

Назначение Алекса Штейна судьей Верховного суда

"Марши возвращения" и огненный террор на границе Газы

Сближение Израиля со странами арабского мира

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15) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Шарль Азнавур – шансонье, композитор, поэт (Франция)

Олег Анофриев – актер и певец (СССР, Россия)

Людмила Алексеева – правозащитник (СССР, Россия)

Бернардо Бертолуччи – кинорежиссер (Италия)

Андрей Битов – писатель (СССР, Россия)

Владимир Войнович – писатель (СССР, Германия, Россия)

Анатолий Гладилин – писатель (СССР, Франция)

Станислав Говорухин – кинорежиссер, политик (СССР, Россия)

Михаил Державин – актер (СССР, Россия)

Юбер де Живанши – модельер (Франция)

Монсеррат Кабалье – певица (Испания)

Николай Караченцов – актер (СССР, Россия)

Роман Карцев – артист эстрады (СССР, Украина, Россия)

Иосиф Кобзон – певец, политик (СССР, Украина, Россия)

Сергей Мавроди – создатель пирамиды "МММ" (СССР, Россия)

Вадим Мулерман – певец (СССР, Украина, США)

Кира Муратова – кинорежиссер (Румыния, СССР, Украина)

Оскар Рабин – художник (СССР, Италия)

Филип Рот – писатель (США)

Людмила Сенчина – певица (СССР, Украина, Россия)

Олег Табаков – актер, режиссер (СССР, Россия)

Эдуард Успенский – писатель (СССР, Россия)

Милош Форман – кинорежиссер (Чехия, США)

Стивен Хокинг – физик-теоретик, космолог (Великобритания)

Давид Черкасский – мультипликатор (СССР, Украина)

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16. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Амиад Исраэль Иш-Ран – проживший на свете всего три дня после того, как его мать была ранена террористом

Ури Авнери – ультралевый активист и журналист, бывший депутат Кнессета

Аарон Апельфельд – писатель, главной темой произведений которого был Холокост

Игаль Башан – певец и музыкант

Юз Герштейн – режиссер-документалист

Хаим Гури – писатель, ветеран "Пальмаха"

Ури Лубрани – последний посол Израиля в Иране, инициатор "операции Соломон"

Франк Майслер – скульптор, мастер композиций из металла

Моше Мизрахи – кинорежиссер, обладатель "Оскара"

Рона Рамон – вдова первого израильского астронавта Илана Рамона

Павел Сухих (Хихус) – художник-мультипликатор и комиксист

Владимир Фромер – журналист, историк и писатель

Яков Цигельман – писатель и журналист

Ноам Шериф – музыкант, композитор и дирижер

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Выбор героев и антигероев 2018 года. Принять участие в опросе