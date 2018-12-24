Герои и антигерои Израиля 2018 года. Голосование на NEWSru.co.il

Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2018 года в 16 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.
Итоги голосования будут опубликованы 31 декабря.
"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").
При голосовании в каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.
Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, звучавших в новостях в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.
ВЫБОР ГЕРОЕВ И АНТИГЕРОЕВ 2018 года. Принять участие в опросе
При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2018 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).
Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. В 2017 году было сделано исключение, оно касалось только одной персоны – Дональда Трампа.
Администрация нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.
Голосование в 2018 году проводится по следующим номинациям:
1) Герой года в мире,
2) Антигерой года в мире,
3) Герой года в Израиле,
4) Антигерой года в Израиле,
5) Человек года. Политика,
6) Человек года. Экономика,
7) Армия и службы безопасности,
8) Наука, образование и здоровье, 9) Человек года. Культура,
10) Современные технологии,
11) Лучший проект новых репатриантов,
12) Человек года. Спорт,
13) Событие года в мире,
14) Событие года в Израиле,
15) Потеря года в мире,
16) Потеря года в Израиле.
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(по возможности, перечислены в алфавитном или хронологическом порядке)
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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Аркадий Бабченко – журналист, "умерший" и "воскресший" после инсценировки покушения в Киеве
Илон Маск – бизнесмен-новатор, отвечающий на неудачи новыми фантастическими проектами
Никки Хейли – представитель США в ООН, инициировавшая резолюцию против ХАМАСа
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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Джереми Корбин – британский политик, лидер лейбористов, которого обвиняют в антисемитизме
Мухаммад бин Салман – наследный принц Саудовской Аравии, обвиняемый в "заказе" убийства оппозиционера Хашогги
Марк Ламонт Хилл – политический комментатор телеканала CNN, призвавший с трибуны ООН уничтожить Израиль
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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Ари Фульд – будучи смертельно раненным пытавшийся остановить террориста
Нета Барзилай – певица, победительница конкурса "Евровидение-2018"
Натан Щаранский – общественный деятель, завершивший работу на посту главы "Сохнута"
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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Натали Портман – актриса и режиссер, отказавшаяся от премии "Генезис" и осудившая Израиль за "хок леом"
Гидеон Леви – журналист, опубликовавший после теракта в Офере статью "Мне безразлична боль поселенцев"
Орен Хазан – депутат, назвавший коллегу-инвалида Илана Гилона "половиной человека"
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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА
Бени Ганц – бывший начальник генштаба, партия которого еще до создания стала одним из лидеров рейтинга по опросам избирателей
Авигдор Либерман – лидер НДИ, ушедший с поста министра обороны в знак протеста против политики в отношении ХАМАСа
Айелет Шакед – министр юстиции, за реформирование Верховного суда Израиля
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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА
Элиэзер Ривлин – уполномоченный по приему жалоб против судей, за отчет о неправомочных действиях судов по трудовым конфликтам
Карнит Флуг – глава Банка Израиля, предупреждавшая правительство о серьезном бюджетном дефиците
Кэр Шульц – гендиректор "Тевы", за стабилизацию компании
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7) АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Ицхак Брик – глава Управления жалоб, поданных военнослужащими, предупредивший о неготовности ЦАХАЛа к войне
Михаил Левин – доброволец пожарной охраны, предложивший новую методику тушения пожаров около границы Газы
Ор Нааман – командир батареи Patriot 138-го батальона, сбившей сирийские Су-22 и БПЛА
Безымянные военные хакеры, "сводившие с ума" систему ПВО Сирии
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8) НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
Мария Гринглаз – организатор всеизраильской олимпиады "Юный математик"
Лиор Унгар – нейрохирург, инициировавший кампанию по борьбе с "антипривовчниками"
Эли Фрид – гендиректор Центра ученых будущего, при поддержке минпроса готовящего сборную юниоров для международных олимпиад
Благотворительный фонд "Шанс на жизнь", помогающий тяжелобольным детям, которые лечатся в Израиле
"Крылья Крембо" – израильское молодежное движение, помогающее сверстникам с особыми потребностями (в этом году было на грани закрытия)
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9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА
Дмитрий Брикман – программист, фотохудожник, автор и ведущий программы "Детский недетский вопрос"
Александр Видгоп, Эдуард Штерн, Ольга Педди, Зеэв Новиков – за фотопроект "Обнаженный мир"
Саша Галицкий – художник, писатель и педагог, за сетевой музей искусства пожилых людей
Елена Макарова – писательница и арт-терапевт, за книгу "Имя разлуки" и серию встреч, посвященных памяти поэта Инны Лиснянской
Александр Рыбалка, Максим Шамота – за книгу "Евреи Святой Земли: религия и традиции, культура и символика"
Михаил Теплицкий – актер и режиссер, художественный руководитель театра "Маленький"
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10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Маоз Бен-Ари – основатель проекта CardioScale, создавшего монитор для быстрого выявления нуждающихся в немедленной медицинской помощи
Илан Бен-Давид – гендиректор компании Chakratec, разработавшей новую технологию быстрой зарядки электромобилей
Надав Цафрир – бывший командир подразделения 8200, основатель компании Sygnia, занимающейся консалтингом в сфере кибербезопасности
Гиль Швед – основатель компании Check Point, удостоенный в этом году Премии Израиля в сфере технологий и инноваций
Израильская компания BrightWay Vision, применившая военные технологии для создания системы безопасного вождения в сложных условиях
Израильский стартап Jet Eat, предлагающий с помощью 3d-печати создавать "веганские стейки"
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11) ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ РЕПАТРИАНТОВ
Книжный магазин "Бабель" – открытый три года назад и ставший одним из культурных центров Тель-Авива
"Кастрюлька" – волонтерский проект поддержки женщин после родов в Израиле
"Шиши Шабат Исраэли" – организация, созданная для интеграции русскоязычных новых репатриантов
"Я – Тора" – интернет-проект, в основе которого новый русский перевод избранных библейских текстов
Jewish Point – проект для общения и знакомства с еврейской традицией раввина Йосефа Херсонского
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12) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ
Линой Ашрам – медали чемпионата мира и кубка мира по художественной гимнастике
Ариэль Бейт а-Лахми – тренер мужской молодежной сборной Израиля по баскетболу, впервые завоевавшей "золото" чемпионата Европы
Владислав Быканов – чемпион Европы по шорт-треку
Артем Гурский – чемпион Европы и мира по каратэ Фудокан
Саги Муки – чемпион Европы по дзюдо, победа на Гран-при в ОАЭ
Лона Чемтай Салпетер – чемпионка Европы в беге на 10 км
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13) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ
Отравление Скрипалей, в совершении которого подозревают сотрудников ГРУ
Миссия на Марс InSight: успешная посадка на Марс
Гибель российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии
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14) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Открытие посольства США в Иерусалиме
Утверждение закона о национальном характере государства Израиль ("хок леом")
Назначение Алекса Штейна судьей Верховного суда
"Марши возвращения" и огненный террор на границе Газы
Сближение Израиля со странами арабского мира
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15) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ
Шарль Азнавур – шансонье, композитор, поэт (Франция)
Олег Анофриев – актер и певец (СССР, Россия)
Людмила Алексеева – правозащитник (СССР, Россия)
Бернардо Бертолуччи – кинорежиссер (Италия)
Андрей Битов – писатель (СССР, Россия)
Владимир Войнович – писатель (СССР, Германия, Россия)
Анатолий Гладилин – писатель (СССР, Франция)
Станислав Говорухин – кинорежиссер, политик (СССР, Россия)
Михаил Державин – актер (СССР, Россия)
Юбер де Живанши – модельер (Франция)
Монсеррат Кабалье – певица (Испания)
Николай Караченцов – актер (СССР, Россия)
Роман Карцев – артист эстрады (СССР, Украина, Россия)
Иосиф Кобзон – певец, политик (СССР, Украина, Россия)
Сергей Мавроди – создатель пирамиды "МММ" (СССР, Россия)
Вадим Мулерман – певец (СССР, Украина, США)
Кира Муратова – кинорежиссер (Румыния, СССР, Украина)
Оскар Рабин – художник (СССР, Италия)
Филип Рот – писатель (США)
Людмила Сенчина – певица (СССР, Украина, Россия)
Олег Табаков – актер, режиссер (СССР, Россия)
Эдуард Успенский – писатель (СССР, Россия)
Милош Форман – кинорежиссер (Чехия, США)
Стивен Хокинг – физик-теоретик, космолог (Великобритания)
Давид Черкасский – мультипликатор (СССР, Украина)
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16. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Амиад Исраэль Иш-Ран – проживший на свете всего три дня после того, как его мать была ранена террористом
Ури Авнери – ультралевый активист и журналист, бывший депутат Кнессета
Аарон Апельфельд – писатель, главной темой произведений которого был Холокост
Игаль Башан – певец и музыкант
Юз Герштейн – режиссер-документалист
Хаим Гури – писатель, ветеран "Пальмаха"
Ури Лубрани – последний посол Израиля в Иране, инициатор "операции Соломон"
Франк Майслер – скульптор, мастер композиций из металла
Моше Мизрахи – кинорежиссер, обладатель "Оскара"
Рона Рамон – вдова первого израильского астронавта Илана Рамона
Павел Сухих (Хихус) – художник-мультипликатор и комиксист
Владимир Фромер – журналист, историк и писатель
Яков Цигельман – писатель и журналист
Ноам Шериф – музыкант, композитор и дирижер
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Выбор героев и антигероев 2018 года. Принять участие в опросе