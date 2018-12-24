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24 декабря 2018 г.
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Политические предпочтения русскоязычных израильтян накануне выборов-2019. Новый опрос NEWSru.co.il

время публикации: 16:30 | последнее обновление: 16:30 блог версия для печати фото
Политические предпочтения русскоязычных израильтян накануне выборов-2019

24 декабря было объявлено, что в апреле 2019 года состоятся досрочные выборы в Кнессет 21-го созыва.

Решение о роспуске коалиции было принято на фоне острых разногласий по поводу закона о призыве.

Редакция NEWSru.co.il проводит новый онлайн-опрос, чтобы выяснить настроения русскоязычных израильтян накануне выборов. Предыдущий такой опрос проводился нами всего два месяца назад, в октябре. Но мы считаем важным понять, каковы политические предпочтения нашей аудитории в настоящее время, когда объявлены досрочные выборы.

Мы сократили число вопросов, оставив только основные. Вам предстоит ответить всего на 8 вопросов.

Результаты нового опроса будут сравниваться с полученными ранее.

Опрос предназначен исключительно для граждан Израиля, имеющих право голоса на выборах. Просим остальных читателей воздержаться от голосования.

Политические предпочтения русскоязычных израильтян накануне выборов-2019. Принять участие в опросе

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2018 г.
Главы коалиционных партий приняли решение о роспуске Кнессета, выборы в апреле





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Понедельник, 24 декабря 2018 г.
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