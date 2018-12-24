Главы коалиционных партий приняли решение о роспуске Кнессета, выборы в апреле

В понедельник, 24 декабря, главы коалиционных партий приняли решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва в апреле.

Политические предпочтения русскоязычных израильтян накануне выборов-2019. Принять участие в опросе

Совещание лидера "Ликуда", премьер-министра Биньямина Нетаниягу с главами других коалиционных партий ("Байт Иегуди", "Кулану", ШАС, "Яадут а-Тора") началось примерно в 13:00. Менее чем через полтора часа стало известно о решении распустить Кнессет 20-го созыва.

"Исходя из бюджетной и национальной ответственности главы коалиционных партий единогласно приняли решение о роспуске Кнессета и проведении выборов в начале апреля. Сотрудничество коалиционный фракций продолжится и в предвыборный период", – говорится в официальном сообщении, распространенном после совещания руководства коалиции.

Решение о досрочных выборах было принято на фоне тупика, в который зашли попытки утвердить закон о призыве.

Источники в коалиции называют точную дату выборов: 9 апреля 2019 года. Однако источники в оппозиции заявляют, что дата еще не согласована окончательно, возможно выборы пройдут 2 апреля.

Напомним, что выборы в Кнессет 20-го созыва состоялись 17 марта 2015 года.

Бывший министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман на заседании фракции заявил: "Я приветствую решение глав коалиционных фракций пойти на выборы. Мы давно говорили, что речь идет о правительстве выживания, а не о действующем правительстве. Условием нашего присоединения к будущей коалиции будет утверждение закона о призыве в его нынешнем виде". Напомним, что Либерман объявил об уходе в отставку 14 ноября, выразив таким образом несогласие с политикой правительства в отношении ХАМАСа.

На заседании фракции "Ликуд" в Кнессете глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы единодушно согласились представить закон о роспуске Кнессета и пойти на выборы в начале апреля... Мы собираемся просить у избирателя однозначный мандат на продолжение руководства государством Израиль нашим путем".

Как отмечает корреспондент NEWSru.co.il, Нетаниягу не сообщил о причинах, которые привели к досрочным выборам и ограничился перечислением достижений правительства.

Глава правительства заявил, что операция "Северный щит" на границе с Ливаном близка к завершению. "Сейчас время обратиться к народу и попросить новый мандат доверия", – сказал он.

Нетаниягу назвал лидера оппозиционной партии "Еш Атид" Яира Лапида "современным Гарри Гудини" (известный в начале XX века иллюзионист и шарлатан – прим.ред.). "Нужны особые таланты жонглера, чтобы сначала пообещать голосовать за законопроект, а потом выдумать причину, чтобы голосовать против", – пояснил премьер-министр.

Биньямин Нетаниягу отказался отвечать на вопрос о том, ожидает ли он замораживания юридических процедур в отношении него. "У меня нет никаких ожиданий по этому поводу", – сказал премьер.

Он заявил, что закон о призыве и "закон Саара" продвигаться не будут, так как нет большинства в парламенте для их утверждения.

Позднее спикер Кнессета Юлий Эдельштейн встретится главами коалиционных и оппозиционных фракций, чтобы согласовать точную дату выборов. Наиболее вероятной называют 9 апреля. Однако не исключено, что выборы состоятся на неделю раньше, 2 апреля.





